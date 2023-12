Il tasto per le impronte digitali ormai rappresenta il passato: questo è molto più sicuro per gli smartphone

Il tasto per le impronte digitali lascerà il passato a una tecnologia che migliorerà la privacy degli utenti: è una vera rivoluzione.

L’innovazione nel settore degli smartphone procede in maniera inarrestabile, con le aziende che lavorano continuamente per realizzare prodotti che rispettino ogni tipo di esigenza degli utenti, soprattutto in termini di privacy e sicurezza.

I cambiamenti tecnologici hanno da una parte migliorato la vita delle persone ma dall’altra aumentato e amplificato i rischi presenti nella quotidianità. Proprio per questo motivo le aziende di smartphone lavorano incessantemente per realizzare dei dispositivi che salvaguardino la privacy degli utenti.

In questo scenario così dinamico emerge soprattutto Xiaomi come uno dei protagonisti principali grazie a delle soluzioni all’avanguardia. Il colosso cinese è pronto ad introdurre una soluzione che metterà da parte definitivamente il tasto per le impronte digitali, aprendo di fatto un nuovo capitolo nel riconoscimento biometrico.

Xiaomi, addio al tasto per le impronte digitali: si apre una nuova era

Il gigante tech cinese Xiaomi è tra le aziende che più cercano di portare sul mercato prodotti innovativi e sicuri. Con la recente introduzione, l’azienda supererà i limiti tradizionali e offrirà agli utenti un’esperienza più sicura ed efficiente. Quanto sta realizzando il colosso cinese rappresenta un passo significativo perché metterà da parte il tasto fisico per le impronte digitali a favore di una soluzione che si prospetta rivoluzionaria.

In ambito di smartphone, Xiaomi si appresta al lancio dei nuovi modelli in cui figura il 14 Ultra. L’azienda ha lavorato intensamente su questi dispositivi affinché rappresentassero una svolta tecnologica. Tante le novità presenti nella nuova serie tra cui il sistema biometrico di riconoscimento totalmente inedito. Questo sistema consentirà di superare il tasto fisico per le impronte digitali aprendo la strada a nuovi processi di autenticazione.

Secondo quanto riportato da Digital Chat Station il colosso cinese starebbe testando l’uso dello scanner di impronte ad ultrasuoni, una tecnologia all’avanguardia e che potrebbe essere implementata su tutti i dispositivi Xiaomi. Questo sistema dovrebbe rendere più semplice l’accesso al telefono da parte del possessore dato che sarà possibile utilizzare lo scanner anche in caso di dita bagnate o umide.

Nonostante queste importanti informazioni si resta ancora nel campo delle indiscrezioni. L’unica certezza è rappresentata dal lancio di Xiaomi Ultra 14 previsto in Cina per il mese di aprile 2024 e poco dopo in Europa come segnalato dalla certificazione CEE. Non resta che attendere per scoprire se Xiaomi arriverà sul mercato con questo sistema e quale sarà, eventualmente, la reazione degli appassionati.