Pannelli solari, cambia tutto! Adesso li compri e li attacchi alla presa, con risparmio immediato

Molti pensano ancora che per installare i pannelli solari ci vogliano permessi, tanti soldi e soprattutto ampie superfici.

Per fortuna la tecnologia aiuta la transizione green, che ormai è ineluttabile e inevitabile. Ecco allora che i pannelli fotovoltaici non sono più pensati, ingombranti e poco performanti come fino a qualche anno fa.

Oggi, anche se serve ovviamente un minimo di investimento, tutti possono cambiare modo di usare energia, iniziando ad autoprodurla e ottenendo così un duplice vantaggio: meno soldi da pagare per le bollette e un ambiente più pulito.

La novità che tutti aspettavano, ecco come funzionano i pannelli solari plug and play

Era attesa da tempo la rivoluzione sui pannelli fotovoltaici, perché ormai tutti devono adeguarsi alla transizione ecologica.

Nonostante un’ampia pubblicizzazione, però, i pannelli plug and play sono ancora poco conosciuti, o forse poco valutati. In realtà rappresentano un’opzione da prendere in considerazione perché, a differenza dei “fratelli maggiori” non sono da installare sul tetto, non servono autorizzazioni e anche la spesa finale è più bassa.

I plug and play sono pannelli più piccoli ma sono comodissimi perché si installano e si attaccano direttamente alla presa di corrente, e sono realizzati in modo da soddisfare le esigenze energetiche residenziali. La loro potenza, generalmente, è di 350 W. Tecnicamente, ne bastano due per abbattere la bolletta della luce di almeno il 20%.

Dunque, i pannelli plug and play sono davvero facili da usare: non appena vengono posizionati, cominciano a catturare l’energia solare e tramite la presa della corrente la immettono nell’abitazione. Questa soluzione è geniale, ed è possibile grazie alle piccole dimensioni dei pannelli (che non sono affatto paragonabili a quelli che vediamo sui tetti) e alla presenza di un microinverter.

Naturalmente, è necessaria una analisi della posizione ideale dove installare i pannelli; come sappiamo devono poter assorbire più raggi solari possibile e avere l’inclinazione giusta. Però i plug and play si installano facilmente sui balconi, in giardino, e ovviamente nessuno impedisce di metterli sul tetto.

L’unico vincolo che può impedire l’uso di questi pannelli è quello paesaggistico, e gli interessati devono chiedere al proprio Comune di residenza, in modo da avere le certezze di poter installare l’impianto. È necessario infine comunicare al proprio distributore di energia elettrica la presenza di pannelli fotovoltaici, in modo da ottenere tutte le agevolazioni previste quando si immette nella rete l’energia autoprodotta.

Non resta che scoprire quanto costa un pannello plug and play: attualmente si trovano numerosi modelli e prezzi che variano dai 200 euro ai 1000 euro per un kit con uno o due pannelli.