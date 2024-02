Monete, tutti a cercare la dolce principessa: 4000 euro per chi la trova

Una vicenda apparentemente surreale dal mondo del collezionismo. Una moneta speciale che oggi vale una vera fortuna.

Storie di ordinaria amministrazione quando a essere citato è il mondo complesso e affascinante del collezionismo di monete. Certe dinamiche, certe pratiche sono comuni a numero ambiti di questa grande passione ma in effetti, probabilmente, quando si tratta di monete o banconote, il discorso si fa ancora più coinvolgente per gli stessi protagonisti. Tutto è cambiato con l’avvento del web. Niente più mercatini dell’usato, o almeno non solo, niente più voluminosi raccoglitori per le valutazioni, soltanto una miriade di pagine e specifiche piattaforme in rete, tutto trasformato.

Il web, offre agli appassionati la possibilità di intercettare gli esemplari che rappresentano di fatto punti di riferimento sul mercato. Studiarli, confrontarli tra loro, individuarne le particolarità, la stessa valutazione. Inoltre, la rete, offre agli utenti la possibilità di acquistare e vendere le proprie monete, il tutto, sempre, nella massima sicurezza. Operazioni quotidiane che danno la cifra di quanto questo specifico contesto rappresenti ormai una vasta realtà in ogni angolo del pianeta. Tutto ruota, alla fine, ovviamente, intorno alle stesse valutazioni degli esemplari del momento.

Monete, tutti a cercare la dolce principessa: 20mila esemplari in circolazione

La valutazione stessa di uno specifico esemplare passa per una serie di particolari elementi. Su tutti l’anno di conio, per comprendere al meglio anche il contesto stesso legato alla produzione dei vari esemplari. Troviamo poi, tra i fattori più che mai determinanti, la tiratura, l’eventuale appartenenza a serie speciali, il soggetto rappresentato, nel caso di celebrazioni o commemorazioni su uno dei lati della stessa moneta, le condizioni di conservazione e l’eventuale presenza di errori di conio, difetti di produzione, insomma.

Una delle monete che al momento è più che mai al centro delle attenzioni dei collezionisti di tutto il mondo è quella coniata nel Principato di Monaco nel 2007 in occasione del venticinquesimo anniversario della morte della principessa Grace Kelly, in seguito a un tragico incidente d’auto. Il conio è chiaramente l’euro, il taglio, quello utilizzato generalmente dai paesi aderenti alla moneta unica europea, per l’appunto in occasione di celebrazioni o commemorazioni, quello da 2 euro.

La moneta in questione è da subito entrata nelle mire dei collezionisti di tutto il paese considerata la scarsa tiratura, solo 20mila esemplari realizzati. Nei primi anni successivi alla messa in circolazione, l’esemplare citato arrivava a essere scambiato già per circa 120 euro. Oggi, dopo molti anni, in alcuni casi, considerate anche le stesse condizioni di conservazione, la stessa monete è valutata circa 4mila euro. Una vera e propria gemma preziosa, insomma, cercata in lungo e in largo da milioni e milioni di collezionisti.