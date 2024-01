Rivoluzione audio: Bose cambia le carte in tavola, è imperdibile

Bose portatore di idee rivoluzionarie, la novità imperdibile in campo audio da non lasciarsi assolutamente scappare.

Bose corporation è un’azienda americana che si muove in più settori, ma principalmente si occupa di apparecchi audio. É uno tra i migliori marchi per dispositivi come cuffie o speaker e rappresenta insieme a Beats e altri l’eccellenza. Ovviamente per disporre di un prodotto di questo calibro è necessario e anche giusto pagare determinate somme, tuttavia vengono lanciati sul mercato anche prodotti più abbordabili.

Le risorse e gli sviluppatori dell’azienda statunitense si impegnano tutti i giorni per riuscire a portare alla clientela prodotti sempre migliori e ben definiti, scostandosi dalla concorrenza. In particolare c’è un nuovo prodotto che non richiede molto denaro, è in sconto e sta ricevendo numerose richieste.

Bose porta la rivoluzione: non puoi perderti questo

Ciò di cui stiamo parlando sono le nuovissime Bose QuietComfort. Come abbiamo già detto l’azienda si impegna per avere sempre novità da portare ai propri clienti e prodotti che si distinguono dalla massa, e anche con quest’uscita non ha tralasciato nulla.

Le cuffie hanno un design semplice, elegante e comodo grazie ai suoi cuscinetti, che risultano morbidi sulle orecchie e anche l’archetto che rimane stabile per mantenere la posizione corretta, per le sessioni più lunghe di ascolto. Inoltre dispongono di due modalità che si alternano, passando da una completa cancellazione del rumore, a detta di Bose leggendaria, a un ascolto più trasparente su ciò che accade intorno a te. In particolare la cancellazione del rumore è avvolgente e fa immergere nei propri ascolti andando oltre il ritmo musicale. Disponendo anche della regolazione dell’equalizzazione potrai gestire bassi, medi e alti per garantire un suono personalizzato e unico.

L’autonomia del dispositivo è di 24 ore con una singola ricarica e invece con una ricarica di 15 minuti avrai un ascolto di due ore e mezza. E in caso tu abbia le cuffie scariche e senza possibilità di ricaricarle potrai anche collegarle con il filo, ascoltando in modalità cancellazione del rumore e sprecando molta meno batteria. Infine il collegamento via bluetooth è rapido e dispone di una funzionalità intelligente conosciuta come connessione multipoint, che consente di passare da un dispositivo all’altro senza dover scollegarsi e ricoleggarsi ogni volta. Tra le ultime novità di Bose è la meno costosa ma con una resa davvero eccelsa, che non manca di nulla, è la rivoluzione degli apparecchi audio.

Acquista ora Bose QuietComfort