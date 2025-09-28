Secondo turno di Champions: le partite in programma e dove vederle in tv e in streaming

Un martedì e mercoledì d’Europa che pesano già sulla classifica unica. Tutte le sfide in programma, dalle grandi notti al ritorno delle italiane. E una guida chiara per non perdersi nemmeno un pallone

Una settimana di break e tornano subito le notti europee. Milioni di italiani incollati agli schermi per assistere alle sfide da sogno che solo la Champions League può regalare, anche per le squadre nostrane che già sono al primo crocevia della stagione.

La nuova formula a classifica unica ha già ribaltato certezze: niente più gironi da quattro, ma un enorme campionato continentale dove ogni punto pesa. Dopo il primo turno, la vetta parla tedesco e francese, con l’Eintracht Francoforte e il Paris Saint-Germain già in fuga, mentre outsider come Brugge e Sporting Lisbona hanno sorpreso chi non ci puntava inizialmente.

Ora però c’è subito la seconda giornata, che questa classifica può riscriverla alla grande. Vediamo il programma completo del turno e con chi sono impegnate le italiane (in grassetto).

Tutte le partite in programma

Martedì 30 settembre

18.45 – Atalanta vs Club Brugge

18.45 – Kairat Almaty vs Real Madrid

21.00 – Atlético Madrid vs Eintracht Francoforte

21.00 – Chelsea vs Benfica

21.00 – Inter vs Slavia Praga

21.00 – Bodø/Glimt vs Tottenham

21.00 – Galatasaray vs Liverpool

21.00 – Marsiglia vs Ajax

21.00 – Pafos vs Bayern Monaco

Mercoledì 1 ottobre

18.45 – Qarabag vs Copenaghen

18.45 – Union Saint-Gilloise vs Newcastle

21.00 – Arsenal vs Olympiacos

21.00 – AS Monaco vs Manchester City

21.00 – Bayer Leverkusen vs PSV

21.00 – Borussia Dortmund vs Athletic Club

21.00 – Barcellona vs Paris Saint-Germain

21.00 – Napoli vs Sporting Lisbona

21.00 – Villarreal vs Juventus

Un programma che mischia grandi classici come Barcellona-PSG e Chelsea-Benfica con sfide dal profumo di sorpresa, tipo Atletico-Eintracht o il Brugge che si presenta a Bergamo da capolista.

Dove vedere le partite di Champions League in tv e streaming

Per gli spettatori italiani la mappa è ormai chiara: le partite di Champions sono trasmesse tutte su Sky Sport e NOW Tv, poi ce ne sono alcune che vanno anche su Amazon Prime. NOW, il servizio streaming di Sky, è perfetto per chi non vuole perdersi neanche un minuto, anche da smartphone o tablet.

C’è però un’eccezione che vale la pena segnare: Villarreal-Juventus sarà disponibile anche su Amazon Prime Video, che detiene i diritti per la “migliore partita del mercoledì”. Chi è abbonato potrà quindi vederla senza aggiungere altro, chi non ha questa fortuna invece può seguire i risultati delle partite in tempo reale su FantaScore.it.

Questa seconda giornata non è solo spettacolo: è già selezione naturale. Con una classifica unica che premia le prime otto e costringe dalla nona in giù ai playoff, ogni punto diventa ossigeno.

Le italiane hanno davanti sfide che contano: Atalanta e Napoli affrontano due rivali partite forte, l’Inter vuole confermarsi solida e la Juve gioca la prima grande notte europea della stagione in casa del Villarreal.