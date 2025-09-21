Ecco come si usa l’AI per creare dei testi, scrivere racconti e articoli ma anche canzoni oppure creare dei video realistici in poche mosse.

Che sia la protagonista del nostro tempo non è più negabile. Tutti parlano di intelligenza artificiale e di come il suo utilizzo possa essere da un lato d’aiuto per la sua capacità di analizzare e sintetizzare una grande mole di dati, dall’altro un vero e proprio pericolo perché tante attività professionali rischiano di scomparire.

L’essere umano in tanti ambienti di lavoro potrebbe diventare l’elemento anacronistico e inutile, l’intelligenza artificiale è molto più performante e veloce nel calcolare, nello scrivere, nel disegnare, nel comporre delle canzoni o editare dei video.

Certo, è vero che l’AI può trovare soluzioni e rispondere alle domande ma è da dire che non potrà mai eguagliare un talento puro che emoziona e che arriva a toccare l’anima con le sue creazioni.

Ad ogni modo può essere divertente utilizzare un’applicazione software che utilizza l’intelligenza artificiale per creare dei contenuti, magari da inserire nel proprio sito o postare sul proprio account social. Allora vediamo come fare, è molto facile.

È più facile di quanto si possa pensare, ecco come usare l’AI per disegnare, scrivere o creare video

Attraverso un chatbox di intelligenza artificiale si possono porre domande e ricevere risposte. Se si vuole avere un testo basta chiedere a ChatGPT, Gemini di Google, Claude di Anthropic, DeepSeek, Perplexity IA, o a qualsiasi altro generatore di AI di farlo.

Si può tramite domande specifiche e la risposta potrà essere una descrizione, un racconto o una canzone, addirittura una sceneggiatura per un film. Molte AI funzionano semplicemente registrandosi, altre sono a pagamento. Chiedete all’IA digitando: “scrivi una poesia includendo la parola mare e parlando della malinconia di fine estate” e scoprite cosa viene fuori.

Tramite delle app si possono creare disegni o foto che elaborano una frase. Abbiamo quindi già visto anche come trasformare un’immagine in un video con l’intelligenza artificiale e tutti i passaggi da seguire per ottenere un risultato soddisfacente.

Allo stesso modo abbiamo anche illustrato come sia possibile creare fumetti gratis usando l’intelligenza artificiale grazie a un sito web che si rivela perfetto anche per i principianti. Quindi non è necessario essere dei campioni nell’arte del disegnare.

Si possono creare giochi, app e siti web con l’intelligenza artificiale. Dovete solo scrivere ciò che volete nel prompt dando più dettagli possibile in modo che l’IA possa elaborare la vostra richiesta e darvi la risposta o il contenuto che desiderate.

Per ottenere un risultato perfetto bisogna fare attenzione ad alcuni dettagli, come ci suggerisce il team di SOS-Wp.it nel loro nuovo podcast intitolato “Salto nel digitale” in cui offrono un supporto continuo e personalizzato per tutti coloro che vogliono creare uno spazio di successo in rete.

Infine, e proposito di siti web, se ne volete aprire uno leggete anche se investire in un dominio premium o in un dominio economico, in base al vostro business, la scelta non è così scontata.