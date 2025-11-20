WordPress senza segreti: il team SOS WP guida gli utenti in tre giorni di formazione pratica e gratuita

Questa è l’occasione giusta per imparare tutto quello che c’è da sapere su WordPress in modo completamente gratuito, ecco i dettagli dell’evento creato da SOS WP.

Se sei curioso di scoprire come far funzionare alla perfezione il tuo sito WordPress non ti devi perdere questo evento in cui avrai a tua disposizione sei esperti che affronteranno diverse tematiche legate alla creazione, allo sviluppo e alla manutenzione dei siti a livello professionale.

Chi lavora online con il suo brand, quindi gli imprenditori o i liberi professionisti come i blogger, ma anche i semplici curiosi che vogliono approfondire i vari argomenti che ruotano intorno a un sito web costruito con WordPress troveranno in questi tre giorni di corso un valido alleato per crescere e diventare sempre più competenti.

Perché è bene iscriversi all’evento di SOS WP per conoscere come usare WordPress al meglio (gratis)

In un mondo del lavoro così tanto competitivo come quello in cui viviamo il fatto di restare anche solo un passo indietro significa perdere tante opportunità e chi ha un’impresa e vuole invece emergere e rendere il proprio business sempre più redditizio deve fare in modo di essere visibile online. Creare un sito WordPress può essere il primo passo. Ma come fare a rendere il proprio sito più autorevole, riconoscibile, vincente?

Come fare se non si sa da dove partire? Intanto si può iniziare con il partecipare all’evento di SOS WP. In tre giorni, a partire dal prossimo 26 novembre 2025, puoi seguire i corsi gratuiti tenuti dal team tecnico di SOS WP che ti spiegheranno tutto quello che bisogna sapere per riuscire a far crescere il tuo sito, che sia aziendale o privato, senza angosce e con la certezza del risultato.

Anche nei giorni successivi, cioè il 27 e il 28 novembre, si affronteranno tantissime tematiche legate all’utilizzo di WordPress e alla sua manutenzione in modo da evitare i comuni problemi che possono sorgere. I relatori che saranno presenti sono Alex Pantera, Erica Scala, Giuseppe Racanicchi, Carlo Campinoti, Giovanni Papini e Lorenzo Mirimich e affronteranno diversi argomenti legati ai siti web WordPress.

Inoltre gli esperti ti spiegheranno le strategie vincenti per ottenere subito dei risultati concreti e rendere il tuo business attrattivo per i clienti e remunerativo per te. Ed è tutto gratis! Le lezioni si terranno per tutti i tre giorni alle ore 20.30

CLICCA QUI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI O ISCRIVERTI ALL’EVENTO GRATUITO DI SOS WP, ricorda che è a numero chiuso, quindi non perdere tempo e assicurati un posto in prima fila!