State of Play confermato: data, curiosità e videogame presenti all’evento Playstation

Scopri tutto quel che c’è da sapere sull’evento tanto atteso dedicato al mondo della Playstation.

In questi giorni, i dubbi riguardo l’evento meglio noto come State of Play sono davvero tanti. In molti, infatti, si sono chiesti se questo ci sarà o se, invece, si dovrà attendere ancora. Eppure, le voci solitamente più informate sembrano non avere dubbi ed essere certe che l’evento ci sarà. Quel che c’è da capire, ora, è se si svolgerà davvero il 31 gennaio 2024 e quali saranno i giochi presenti.

Scopriamo quindi le notizie che, almeno per ora, sembrano più certe e che stanno facendo entrare in fibrillazione i fan della playstation.

State of Play confermato: ecco cosa c’è da sapere sul grande evento Playstation

Se ci si rifà alle voci più note del web riguardo i videogiochi sembra che, al momento, non ci siano dubbi. Il nuovo State of Play ci sarà e si dovrebbe svolgere tra mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio. Manca quindi davvero pochissimo al grande evento Playstation che i fan attendono da tempo e al quale non intendono rinunciare. Ma cosa c’è da aspettarsi dell’evento? Tra i videogame confermati dovrebbero esserci Final Fantasy VII Rebirth, Death Stranding 2 e Rise of the Ronin. Ma non finisce qui, perché nella lista ci sono ancora altri giochi tra i quali spiccano il tanto atteso Silent Hill 2, Sonic Generation Remaster, Judas, Untile Dawn Remaster e il nuovo gioco di Metro.

I giochi disponibili, quindi, saranno diversi, anche se gli amanti del settore noteranno sicuramente l’assenza di Helldivers 2 la cui uscita è prevista tra pochi giorni e, più precisamente per l’8 febbraio 2024. Andando a fonti più certe, proprio nelle ultime ore sembra essere giunta la conferma da parte della Sony che avrebbe indicato la data dell’evento per il 31 gennaio alle 23:00 italiane. Se tutto va come previsto, i giochi presentati dovrebbero essere circa 15 e comprensivi di quelli già citati. Il tutto per un evento che durerà 40 minuti e che, quindi, sarà molto rapido.

Nonostante si tratti di uno spazio di meno di un’ora pare ci sarà anche la presentazione per la Ps5 e per Ps Vr2. Ovviamente si tratta di notizie in continuo aggiornamento. Tra le tante, però, quella più importante è proprio la conferma dello State of Play 2024 e della presenza di diversi giochi che faranno sicuramente sognare i tanti fan della Playstation dei videogame in generale.