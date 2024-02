Vuoi iniziare a lavorare da remoto? Questa piattaforma ti offre un mucchio di possibilità: cerca quella adatta a te

C’è chi vorrebbe iniziare a lavorare da remoto per guadagnare qualcosa o arrotondare lo stipendio: ecco qual è la piattaforma giusta da usare.

Lavorare da remoto è il sogno di molti. Alcuni vorrebbero addirittura abbandonare il loro impiego in sede per poter guadagnare e godersi la libertà di stare in casa, gestendo in autonomia il work-life balance.

Tuttavia, coloro che vogliono iniziare questa nuova esperienza non sanno da dove partire. Ecco perché è importante conoscere una piattaforma che offre molteplici possibilità a chi si vuole tuffare in quest’avventura che può dare grandi soddisfazione. Qual è e come funziona? Dopo aver conosciuto i dettagli si vorrà subito iniziare a guadagnare.

Lavorare da remoto, ecco la piattaforma da conoscere

Grazie allo sviluppo della tecnologia e all’esplosione delle professioni digitali, ci sono davvero tanti lavori che si possono fare da remoto. Tuttavia, prima di aprire una partita IVA e diventare libero professionista, bisogna appoggiarsi a qualche piattaforma che paga e permette di fare esperienza.

Una delle migliori è sicuramente UpWork. Si tratta di una piattaforma che permette di lavorare in modo continuo da remoto: funziona come un grande mercato di annunci con clienti da ogni parte del mondo che cercano professionisti e persone alle prime armi in cerca di esperienza.

Utilizzare la piattaforma è molto semplice: basta utilizzare la barra di ricerca con le parole chiave inerenti alla mansione che si vuole svolgere e in poco tempo si potrà trovare l’annuncio che permetterà di lavorare da remoto.

Gli annunci sono davvero tanti, ma anche la concorrenza è alta. Infatti, tantissimi utilizzano già UpWork per lavorare da remoto con aziende in tutto il mondo e riescono a guadagnare belle cifre. Per questa ragione, è bene seguire alcuni consigli quando ci si vuole candidare a un impiego.

Il primo è quello di non mentire sulle skills richieste, ma di esaltare quelle che realmente si possiedono. In questo modo, il cliente può essere sorpreso dalle qualità indicate e capire di aver trovato il profilo perfetto al quale assegnare il lavoro.

Il secondo consiglio è quello di compilare sempre la sezione denominata “Cover Letter“. Si tratta di una lettera di presentazione che si può utilizzare per aumentare le proprie chance di ottenere il lavoro. In questa sezione si devono inserire le informazioni in merito al proprio profilo professionale, perché la propria persona rappresenta la figura essenziale da assumere.

Insomma, ora che si conosce la piattaforma UpWork non resta far altro che iscriversi, creare il proprio profilo e cercare i migliori annunci per iniziare a lavorare da remoto e guadagnare.