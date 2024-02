Windows 11, miglioramento clamoroso: la funzione più utilizzata sarà ancor più performante

Sta per entrare in scena un miglioramento davvero fondamentale per Windows 11. La funzione che da adesso sarà tanto utilizzata.

Sono in atto delle trasformazioni davvero importanti anche dal punto di vista tecnologico e in particolare per quello che riguarda il processore Windows 11. Pare infatti essere in arrivo un aggiornamento che permetterà l’entrata in scena di una nuova funzione davvero niente male.

Con questo cambiamento, si potrà andare incontro a dei miglioramenti per tutti i fruitori, gli stessi dai quali una volta provati sarà davvero impossibile tornare indietro e che andranno anche a intaccare il metodo e il modo di lavorare al computer da ora in poi. Ma entriamo nel particolare della questione e scopriamo di che cosa si tratta in particolare e in che modo questo nuovo servizio può essere utilizzato. E’ davvero un passo in avanti importante.

Windows 11, ecco la grande novità in arrivo quanto prima

Insomma, le cose stanno davvero cosi, quanto prima, sarà introdotta una novità importante per quello che concerne la nuova vita di Windows 11: stiamo parlando di Sticky Notes, l’app lanciata da Microsoft per Windows 10.

Per chi no la conoscesse ancora questa novità permette di acquisire le note interattive che si vedono nella maggior parte dei casi sotto forma di immagini, le stesse che poi possono essere riutilizzate per tutto il resto dell’interfaccia di Window. Attualmente sono integrate in EndNote, una delle migliori app per prendere appunti su piattaforma desktop.

Una novità assoluta che tra le altre cose, è stata anche annunciata da Microsoft stesso nel blog dedicato interamente alla versione insider del sistema operativo stesso: in particolare la spiegazione, fa capire come questa novità diventerà sempre più potente. Da quello che si legge nel blog: “La nuova versione dell’app Sticky Notes permette infatti di acquisire istantaneamente uno screenshot dell’interfaccia corrente, per poi salvarlo come nota. Alla nota vengono allegate informazioni utili come l’app che era aperta al momento dell’acquisizione e le indicazioni sulla data” e ancora: “Con la sincronizzazione attiva, le note acquisite in questo modo possono essere inviate anche ai dispositivi collegati allo stesso account”.

Ma non è finita qua, oltre all’immagine che viene salvata si potrà allegare anche allo screenshot l’URL della pagina stessa al quale si riferisce e poi cliccando sopra, si potrà anche aprire in modo rapido la pagina in cui era stato preso lo screen stesso. Quindi, un modo perfetto per salvare in modo rapido le pagine web e metterle vicino alle note specifiche.