Assicurazione auto: la compagnia che propone il pagamento mensile

Assicurazione auto e modalità di pagamento. La compagnia propone il saldo mensile per tutti gli automobilisti.

Una delle problematiche maggiori per quel che riguarda la gestione del bilancio familiare è rappresentata senza dubbio alcuno dal pagamento dell’assicurazione auto. In alcune regioni e soprattutto nel Sud Italia, gli importi annuali arrivano a essere letteralmente insostenibili, al punto da spingere non pochi automobilisti a correre ai ripari e scegliere, per esempio specifiche vetture o magari tendere per forme di pagamento che alla fine, nel complesso, non si rivelano poi tanto convenienti.

Le alternative in questo caso possono variare da compagnia a compagnia e possono prevedere, in quanto a importi specifici, diverse tipologie di approccio in base alla stessa determinazione dell’entità delle cifre. Pagamento a chilometro, pagamento semestrale e via dicendo. Tutte opzioni certo utili ma che non risolvono del tutto, in alcuni casi il problema stesso, cioè la quota assicurazione troppo alta da pagare anno per anno. In alcuni casi, però la soluzione può essere a portata di mano.

Assicurazione auto: la soluzione arriva da Prima Assicurazioni

Le ultime notizie in merito al mondo delle assicurazioni, che riguardano più che mai da vicino gli automobilisti e quindi i cittadini italiani, fanno riferimento a una interessante novità. Non ci sarà più bisogno di ricorrere a specifici stratagemmi per la gestione del pagamento del classico importo annuale scaturito dal “mantenimento” dell’automobile. Oggi, infatti, arriva per tutti la possibilità di dilazionare lo stesso importo annuale in dodici comode rate, cosi dal rendere il tutto molto più agevole.

“Prima Assicurazioni” propone quella che è forse l’offerta più conveniente attualmente presente sul mercato. Dodici rate mensili, tutte di pari importo, da pagare comodamente con carta di credito o debito o PayPal. Attraverso il portale stesso della compagnia di assicurazioni è possibile calcolare il proprio preventivo e vagliare le varie possibilità di pagamento disponibili. Tra gli altri vantaggi offerti dalla compagnia in questione c’è quello di avere a disposizione una polizza auto con prezzo di partenza da 131 euro.

Pochi minuti, insomma, per rivoluzionare completamente il proprio metodo di pagamento dell’assicurazione auto. Inoltre la compagnia assicura la possibilità di sospendere la polizza eventualmente stipulata in qualsiasi momento e di personalizzare lo stesso contratto con numerose garanzie accessorie che possono contribuire a dare vita al pacchetto ideale per ogni automobilista. Il momento della convenienza, in questo caso riguardante le modalità di pagamento dell’assicurazione auto, sembra essere arrivato. Una occasione da non perdere assolutamente.