Speaker wireless, se non hai questo rinunci ad un’esperienza da sogno: con pochi euro è tuo

Lo speaker wireless economico e di qualità, se non lo hai rinunci a un’esperienza fantastica. Audio cinema a portata di mano.

L’udito è uno dei sensi più usato dall’uomo, tramite questo noi oggi ascoltiamo la musica, parliamo al cellulare e vediamo film. Sul mercato troviamo molti dispositivi audio, che permettono di godere di un’esperienza da sogno ma saper scegliere il migliore per qualità e durata non è affatto facile.

Senza tenere conto dei prezzi spropositati di alcuni dispositivi, tuttavia ci sono molti prodotti economici che non ti fanno perdere qualità o denaro rompendosi facilmente. Stiamo parlando degli speaker wireless, ossia sistemi audio bluetooth portatili e con grande potenza, la scelta preferita dei giovani per ascoltare musica o riprodurre un contenuto.

Lo speaker a pochi euro che ti farà vivere un sogno

Sony, l’azienda produttrice della Playstation 5, ha sul mercato più di una opzione di speaker wireless e tra queste ne spicca una in particolare molto economica ma alquanto potente per efficienza. Il prodotto di cui stiamo parlando è lo speaker SRS-XB100, un oggetto che puoi portare con te sempre grazie alle sue caratteristiche. Anche se ha un costo molto basso non perde di performance generale ed è una tra le scelte migliori che possiamo trovare sul mercato.

SRS-XB100 è un dispositivo compatto e poco pesante, che consente al suo utilizzatore di trasportarlo in modo comodo e poco ingombrante. Ha una potenza di 5W con funzione Extra Bass, permissiva di un potenziamento uditivo dei bassi, che insieme al DSP (Sound Diffusion Processor) garantisce un audio pulito e di ottima qualità. Inoltre all’interno presenta anche un microfono, dotato di tecnologia all’avanguardia che isola la tua voce durante le chiamate, anche in luoghi poco silenziosi. Se possediamo due di queste casse audio possiamo collegarle e avere un impianto stereo davvero potente.

SRS-XB100 è uno speaker wireless economico e basato sulla portabilità in qualsiasi evenienza. É il prodotto ideale da portare in gita o in vacanza, dispone infatti di un’autonomia fino a 16 ore, ricaricandolo una sola volta. Avendo anche la certificazione IP67 è resistente a polvere e acqua. Il prezzo di partenza del prodotto è di 65 euro ma è adesso in sconto al 40% e viene a costare solamente 39 euro. L’offerta è limitata dal numero di scorte e dal tempo che durerà, perciò se non ti sbrighi potresti perdere quest’occasione.

