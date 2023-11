Torna la truffa del Black Friday, occhio ai finti pacchi Amazon: come funziona la trappola

Il Black Friday di Amazon sta per tornare, e con sé anche la pericolosa truffa. Ecco come funziona e come evitare i finti pacchi.

Come ogni anno, anche questa volta il mese di novembre vuol dire solo una cosa per i più attenti al risparmio: il Black Friday di Amazon. Si tratta di una delle iniziative più apprezzate in assoluto del colosso americano, che dà la possibilità di godere di sconti pazzeschi su migliaia di prodotti per ogni categoria. E con l’abbonamento Prime, ci sono intere categorie dedicate con ribassi ai prezzi di listino ancora maggiori.

Quest’anno la finestra delle offerte è stata fissata per il periodo che va dal 17 al 27 novembre, e già stanno emergendo gruppi Telegram e pagine dedicate per poter segnalare ogni singola promo da non lasciarsi sfuggire. Ma bisogna stare molto attenti, perché insieme a questa iniziativa tornano anche le truffe. Ce n’è una in particolare, che potrebbe farvi ricevere dei finti pacchi di Amazon. Ecco di cosa si tratta e come tutelarsi.

Truffa del Black Friday di Amazon: ecco come funziona

Così come il Black Friday, anche le truffe su Amazon sono pronte a tornare come fosse una sorta di ciclo storico che si ripete. E non mancano le segnalazioni da parte di utenti ed esperti del settore, che forniscono alcuni elementi utili per individuare eventuali anomalie e poter intercettare subito una promo reale da una trappola.

In parole povere, vengono proposti dei pacchi Amazon non reclamati a pochi euro in rete. Accedendo tramite dei link appositi, si ha la possibilità di godere delle svendite e di ricevere in casa prodotti a prezzi irrisori. Solitamente il tutto avviene su Facebook con post sponsorizzati, che attirano ogni anno migliaia di vittime ignare del fatto che si tratti in realtà di una truffa in piena regola.

Se per sbaglio si clicca sul post, si viene rimandati ad una pagina con una grafica molto simile ad Amazon. Ma con alcuni campanelli d’allarme, come la lingua con errori ortografici, la formula “a lotteria” per accaparrarsi il pacco a sorpresa e i prezzi troppo più bassi rispetto all’originale.

Per tutelare i clienti, la stessa Amazon ha deciso di creare una pagina apposita nella sezione Sicurezza e Privacy per mettere in guardia gli utenti sul cosiddetto brushing. Vi consigliamo di stare molto attenti e di agire esclusivamente sul sito dell’azienda, senza affidarsi a post di terze parti in rete per risparmiare. Potreste ricevere pacchi vuoti o addirittura perdere i vostri dati sensibili e della carta.