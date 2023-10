È questo lo smartphone preferito dai giovanissimi: uno studio lo rivela

Lo sapevi che c’è uno smartphone molto specifico che sembra essere il preferito di tutti i giovani? Scopriamo insieme di quale si tratta

Come senz’altro ben sappiamo, quando parliamo dell’applicazione della tecnologia e soprattutto della sua diffusione, è impossibile non parlare di una specifica categoria di persone: stiamo parlando proprio dei più giovani. Ovvero delle nuove generazioni che, a differenza dei più grandi, sono cresciuti già con l’esistenza degli smartphone e di tantissime nuove tecnologie digitalizzate.

Rispetto a chi infatti è cresciuto a cavallo della transizione tecnologica, i più giovani non hanno dovuto abituarsi alla nascita degli smartphone o di una rete internet sempre a portata di mano, ma l’hanno semplicemente conosciuta come un’innegabile verità.

Proprio per questo motivo, l’attenzione delle aziende e delle ricerche sulla tecnologia non può fare a meno di concentrarsi proprio su di loro. In particolare, abbiamo scoperto qual è lo smartphone preferito proprio dai più giovani: ecco cosa è emerso dalle loro risposte.

Smartphone, ecco il preferito dai più giovani

Come ben sappiamo, quando parliamo dello smartphone, facciamo riferimento ormai a un oggetto che è diventato semplicemente una parte essenziale e indispensabile della nostra quotidianità. Ma non solo ormai è la normalità, perché oggi giorno è diventato a dir poco presente e soprattutto funzionale a tutti quelli che sono i nostri bisogni. Insomma, ci basta questa piccola scatola nelle mani per avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Rispetto a una decina, o poco più, di anni fa dunque, la scelta del proprio cellulare non è secondaria: in poche parole, non serve più solo per chiamare o al massimo messaggiare, ma per aprirci e connetterci al resto del mondo. Proprio per questo motivo, un sondaggio ha cercato di scoprire qual è lo smartphone preferito oggi giorno dai più giovani. La risposta è stata, in un certo senso, molto scontata perché a distanza di tempo la scelta continua a ricadere sull’ovvio e innegabile iphone.

Basti pensare, infatti, che ben l’ottanta sette per cento degli adolescenti intervistati ha rivelato di possedere uno smartphone di marca iphone, mentre l’ottant’otto per cento di essere in procinto di acquistarlo nei tempi prossimi. Si tratta senza dubbio di un aumento innegabile rispetto ad esempio al duemila tredici: in quegli anni, infatti, solo il cinquanta cinque dei giovani aveva questo cellulare, mentre il ventiquattro per cento rimaneva fedele all’Android. Insomma, è innegabile affermare ormai una certa supremazia e predominio dell’iphone tra le nuove generazioni.