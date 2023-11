Milioni di smartphone in pericolo, trovata falla nella connessione: adesso possono rubarti tutto

Nuovo allarme per milioni di smartphone in tutto il mondo. C’è una falla nella connessione, così possono rubarvi tutto.

Siamo di fronte a quello che potrebbe essere uno degli allarmi legati alla cybersicurezza più imponenti e pericolosi degli ultimi anni. Stando a quanto emerso di recente, infatti, ci sarebbe una falla nella connessione ad internet che permetterebbe agli hacker di rubare tutti i dati sensibili e bancari di milioni di utenti in tutto il mondo.

Le varie aziende del settore si stanno già adoperando per poter risolvere subito con aggiornamenti del software, in modo da far rientrare il problema e rendere meno vulnerabili i consumatori. Ma è chiaro che stiamo vivendo un periodo di forte crisi in tal senso.

Con hacker e cybercriminali in grado di mettere a punto sistemi avanzati per poter filtrare all’interno dei nostri smartphone e dispositivi tech. Col fine ultimo di metter mano ad informazioni personali e svuotare interi conti bancari.

Falla nella connessione di milioni di smartphone: cosa sta succedendo

È un problema di cui in realtà si parla già da qualche anno, ma che solo nelle ultime settimane si sta diffondendo a macchia d’olio e sta interessando un numero sempre maggiore di consumatori. Secondo quanto emerso e segnalato a più riprese dalle aziende di cybersicurezza, ci sarebbe una grave falla sfruttabile dai malintenzionati per far cascare nel tranello smartphone più o meno di ultima generazione.

La falla nello specifico riguarderebbe il 4G, ancora oggi la connessione mobile più utilizzata di tutte. Anche rispetto al 5G. Pare che i malintenzionati possano sfruttare sistemi avanzati per poter intercettare i dati sensibili tramite antenne fittizie che si sovrappongono alle originali e dunque riescono ad ottenere il segnale e monitorare le azioni degli utenti. Una semplice manovra potenzialmente letale.

E la cosa più preoccupante è che, almeno per il momento, non ci sono soluzioni a questo problema. Va però altresì detto che, per mettere a punto una truffa di questo tipo, sono necessari strumenti molto costosi e spesso il gioco non varrebbe la candela. Inoltre, l’hacker dovrebbe trovarsi nelle immediate vicinanze della vittima. Senza poter sfruttare tecnologie da remoto.

Dunque un bug che c’è e dovrebbe preoccupare tutti, ma che almeno ad oggi non è ancora letale e non obbliga a manovre di massa per potersi proteggere. Resta da capire se nei prossimi mesi o anni i cybercriminali riusciranno a trovare sistemi più avanzati ed economici per poter intercettare i segnali delle antenne e rubare informazioni.