Non devi più tenere lo smartphone in mano per usare Whatsapp: la novità cambia tutto

Per utilizzare Whatsapp non è necessario dover tenere lo smartphone tra le mani grazie a un trucco incredibile.

L’azienda continua a crescere, nel tempo ha dato seguito a novità veramente sostanziali che si sono dimostrate di grande aiuto per la protezione dati, per la privacy delle conversazioni e per tutto ciò che concerne l’usabilità del prodotto stesso. Questo ha permesso a Whatsapp di diventare velocemente un punto di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di un’applicazione di messaggistica.

Grazie alle ultime novità è possibile fare molto più di quello che si poteva immaginare solo qualche mese fa ma è indispensabile fare attenzione ai trucchi disponibili e poterli utilizzare al meglio per andare a sfruttare ogni dettaglio.

Trucco Whatsapp: come usare l’app senza mani

Una delle più grandi innovazioni di Whatsapp è la possibilità di utilizzare completamente il sistema senza dover utilizzare le mani. Infatti grazie all’integrazione con supporti come Siri e Google, è possibile richiedere direttamente al proprio assistente vocale di inoltrare un messaggio.

Basta solo esordire con “Voglio inviare un messaggio su Whatsapp”, poi specificare il contatto e quindi spiegare il testo da allegare. In questo modo di fatto la persona che inoltra un messaggio non risulta online, si può quindi inoltrate qualcosa, che sia un vocale oppure un testo scritto, senza essere mai stati online. Questo perché di fatto farà tutto l’applicazione connettendosi al sistema.

Inoltre, grazie alle novità introdotte è anche possibile inoltrare messaggi da Whatsapp senza per forza dover registrare il proprio numero. Grazie ad applicazioni come Talkatone è possibile generare un vero e proprio numero di telefono e utilizzarlo per connettere vari tipi di applicazioni in cui è richiesto questo per poter procedere. Quindi di fatto si ottiene un numero a tutti gli effetti a cui si connetterà il telefono senza per questo dover integrare il proprio all’interno.

Questo permette ad esempio di creare un gruppo a parte su Whatsapp e quindi senza doversi interfacciare con amici e parenti che hanno invece il numero principale e che quindi, previa registrazione dell’account a proprio nome, potrebbero in questo modo facilmente aggiungere il contatto.

Il sistema è facilissimo e l’integrazione è gratuita. Questo, unitamente alla possibilità di inoltrare messaggi senza dover necessariamente usare lo smartphone e anche grazie alla potenzialità dei nuovi sistemi come Gemini e quindi all’IA che offre un supporto totale, permette di sfruttare ogni dettaglio di Whatsapp senza dover fare un click.