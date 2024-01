Smartphone Android, incredibile: il trucco per liberare (molto) spazio con un solo gesto

Come liberare un sacco di spazio su uno smartphone Android: il trucco infallibile che ancora non conosci, basta un semplice gesto!

Quando si sceglie un nuovo telefono da acquistare uno degli aspetti più importanti da considerare oltre al sistema operativo è lo spazio a disposizione. Al giorno d’oggi, infatti, è sempre più importante poter scaricare sul proprio telefono numerose app e social network e archiviare un enorme quantitativo di foto, video e file di vario genere per avere sempre tutto a portata di mano.

Nonostante ciò, spesso può capitare di ritrovarsi nella condizione di non aver abbastanza spazio dove conservare i propri dati. In alcuni casi è possibile aggiungere una memoria esterna, altre volte invece l’unica soluzione è fare pulizia sul dispositivo per liberare spazio.

Ebbene, forse nessuno te l’ha mai detto prima d’ora, ma esiste un trucco semplice e immediato che ti permette di svolgere questa attività su Android in un istante, senza perdere nulla (o quasi). Vediamo subito che cosa devi fare.

Smartphone Android: il trucco per liberare spazio in una sola mossa

Come abbiamo detto poco fa, quest’oggi andremo a vedere come è possibile liberare spazio sul proprio smartphone Android in poche semplici mosse, senza dover andare a scegliere manualmente i contenuti da cancellare. Basta ricorrere a questo trucco semplicissimo e velocissimo che in pochi conoscono, ma che può davvero essere di grande aiuto in moltissime situazioni diverse.

Per prima cosa, apri l’applicazione Files. Se non la trovi puoi tranquillamente scaricarla in forma gratuita tramite il tuo Play Store. Una volta aperta, clicca sulla voce Pulisci posta in basso a sinistra e premi su Elimina i duplicati. Dopodiché, clicca su Sposta file nel cestino.

Così facendo, avrai liberato un sacco di memoria sul telefono senza perdere nulla proprio perché avrai cancellato soltanto quelle immagini e quei video che erano presenti in duplice copia sul tuo dispositivo. E tu? Lo sapevi di poter sfruttare questo astuto stratagemma per liberare lo spazio sul tuo cellulare Android? Ora che lo sai sarà più semplice mantenere tutto in ordine ed avere GB a disposizione per i tuoi nuovi contenuti.

Se vuoi conoscere qualche altro utile consiglio da usare per lo smartphone continua a seguirci sul nostro sito Internet. In particolare, in questo articolo potrai scoprire che cosa rallenta il tuo device e come risolvere il problema in un battibaleno.