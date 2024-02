WhatsApp, la nuova didascalia e l’icona col lucchetto: cosa sta succedendo

Come cambia WhatsApp con la nuova didascalia e l’icona del lucchetto. Ecco i cambiamenti per l’app di messaggistica numero uno al mondo.

Ha rivoluzionato non solo il modo di lavorare, basti pensare ai miglioramenti lato qualità delle foto, per dirne una, ma anche e soprattutto il modus operandi completamente trasformata da WhatsApp, in certi casi pazzesco, in altri francamente incomprensibili.

La forza dell’applicazione di messaggistica istantanea numero uno al mondo è stata dirompente nelle nostre menti. Ci ha messo a disposizione, e sta continuando a metterne una serie incredibile di funzioni, molte delle quali lato editing. Il problema siamo noi, non WhatsApp.

A forza di scrivere veloci abbiamo perso l’uso delle virgole, sono in pochi a utilizzarle. E in molti non capiscono, da qui tante incomprensioni. A lavoro e in famiglia. Per non parlare dell’abuso di vocali, per dirne un’altra. Lunghi e fuori tema: il nostro della questione spesso è alla fine, per cui ci dobbiamo sorbire minuti e minuti di solfa, andando avanti la velocità di un vocale, magari tornando indietro per capirci quale. Lei, WhatsApp, a differenza nostra, è impeccabile e inattaccabile.

WhatsApp, la nuova funzione migliora l’esperienza dell’utente. Ecco l’indicatore visivo nelle chat

La migliore app di Meta ha lanciato una nuova funzionalità disponibile attualmente per alcuni beta tester: una nuova didascalia della chat per identificare le conversazioni crittografate end-to-end. Un’aggiunta importante e da tenere in considerazione quando scriviamo in chat, sia per lavoro sia con i nostri amati contatti.

L’aggiunta, infatti, mira a migliorare l’esperienza dell’utente fornendo un indicatore visivo all’interno dell’interfaccia della chat. Già presente per gli utenti iOS, WhatsApp sta allargando la funzione anche ai possessori di smartphone Android. Dagli screen mostrati dal noto team di wabetainfo che ha scoperto la funzione, WhatsApp sta esplorando una nuova didascalia volta ad assistere gli utenti coinvolti in una conversazione crittografata end-to-end, rassicurandoli sul fatto che i loro messaggi privati ​​rimangono inaccessibili a parti non autorizzate.

Questo miglioramento prevede l’introduzione di un’icona a forma di lucchetto con l’etichetta “crittografato end-to-end” ben visibile nella barra superiore dell’app. Un’implementazione che non implica che le chat esistenti non siano crittografate end-to-end, poiché la nuova dida serve solo come indicatore visivo per la consapevolezza dell’utente. Altri segnali visivi nel nome di sua maestà sicurezza. La nuova didascalia che contrassegna le chat come crittografate end-to-end è in fase di sviluppo e sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell’app.