AirPods, ti arrivano continuamente notifiche? Basta, usa questa impostazione per non farti più disturbare

I dispositivi Apple sono così efficienti che, in alcuni casi, il loro sistema di notifiche può risultare invadente e peggiorare l’esperienza.

Sei in mezzo a una sessione di jogging, concentrato sul ritmo della tua corsa, o forse immerso in quel podcast che ti appassiona, quando all’improvviso ecco che la magia si interrompe per colpa di una notifica (nella maggior parte dei casi anche inutile). Poi un’altra. E un’altra ancora. Ed è così che gli AirPods possono trasformarsi da compagni ideali a fonti di distrazione continua. Per fortuna, c’è una soluzione semplice e veloce per riportare la pace nei tuoi momenti di ascolto.

Gli AirPods, con la loro integrazione quasi magica con l’ecosistema Apple, offrono un’esperienza utente fluida e senza soluzione di continuità. Tuttavia, questa sinergia può avere un rovescio della medaglia: l’interruzione frequente delle tue attività da parte di Siri, che si fa sentire annunciando messaggi e notifiche. Questo può essere particolarmente fastidioso quando stai cercando di concentrarti, rilassarti o semplicemente goderti la tua musica senza interruzioni. Fortunatamente, Apple ha previsto una soluzione per questo inconveniente.

Notifiche invadenti da AirPods, ecco la soluzione

Con pochi semplici passaggi si può personalizzare l’esperienza di ascolto offerta dagli AirPods, decidendo se e quando si desidera che Siri annunci le notifiche. La prima cosa da fare è accedere alla schermata principale del proprio iPhone o iPad e selezionare l’icona delle Impostazioni. Questo è il centro di comando per personalizzare tutti i dispositivi Apple che si possiedono e anche il modo in cui interagiscono tra loro.

Una volta nelle impostazioni, sarà necessario navigare fino alla sezione “Notifiche” e poi cerca l’opzione dedicata a Siri. Qui si trova la voce “Annuncia Notifiche”, dove l’utente potrà scegliere tra diverse opzioni a sua disposizione. Se si desidera che Siri smetta completamente di annunciare notifiche attraverso gli AirPods, indipendentemente dall’app in uso, basta disattivare l’opzione principale.

Se, invece, si preferisce una soluzione più mirata, si può scegliere di disattivare le notifiche solo per determinate app, mantenendo attive quelle che considerate essenziali. E se sei tra coloro che utilizzano gli AirPods con un dispositivo Android, non c’è nulla da temere. La funzionalità di base degli AirPods come auricolari Bluetooth rimane impeccabile, ma per una gestione avanzata delle notifiche, dovrai esplorare le opzioni offerte dal tuo dispositivo Android.

Le notifiche sono solo uno dei vari aspetti degli AirPods che possono essere personalizzati. Puoi sfruttare ulteriormente la flessibilità dell’ecosistema Apple per un’esperienza ancora più ricca e meno disturbata. Ad esempio, se possiedi un Apple Watch, puoi bilanciare le notifiche tra l’orologio e il telefono, assicurandoti di ricevere solo gli aggiornamenti più importanti nel modo più discreto possibile.