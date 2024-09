Apple sospende l’aggiornamento a uno dei suoi dispositivi: il motivo

Una notizia assolutamente impossibile da prevedere. Apple prende una decisione incredibile, i motivi sono ben chiari.

Una decisione che sembra aver stupido tutti. Il tutto arriva da Apple, un nome che per una serie di pratici motivi rappresenta una vera e propria garanzia per quel che riguarda la qualità e l’affidabilità dei prodotti commercializzati. Nel corso degli ultimi giorni una notizia in particolare ha però scosso non pochi clienti abituali, parliamo di milioni di persone, che proprio non si aspettavano da parte dell’azienda americana una simile decisione in merito a uno dei suoi prodotti.

Protagonista in questo senso è l’aggiornamento di iPadOS 18. L’azienda di Cupertino ha infatti stabilito che al momento la stessa operazione specifica sarà sospesa per un motivo ben preciso. Tutto nasce dalle numerose segnalazioni da parte degli utenti, in merito a precise difficoltà riscontrate nell’utilizzo stesso del dispositivo. Malfunzionamenti vari, insomma, che di certo hanno stupito non poco gli stessi utenti. La sospensione dell’aggiornamento, insomma, sembra avere una motivazione molto solida alle spalle.

Apple sospende l’aggiornamento a uno dei suoi dispositivi: ecco cosa è successo

La disposizione da parte di Apple è di certo momentanea e dovuta a motivi ben chiari. Le segnalazioni, certo scomode, da parte di numerosissimi utenti hanno quindi spinto verso una decisione che per molti appare addirittura clamorosa. L’ultima versione immaginata per il sistema operativo dei tablet di casa Apple è stata di fatto presa per evitare di scontrarsi con nuovi e ben più importanti problemi relativi alla gestione successiva dei dispositivi dopo aver eseguito l’aggiornamento.

La conferma della sospensione momentanea è stata confermata un portavoce di Apple che ha di fatto voluto tranquillizzare gli utenti confermando la rimozione dello stesso aggiornamento per i modelli iPad Pro M4. Al centro di tutto, cosi come anticipato, i numerosi malfunzionamenti che hanno riguardato i dispositivi Apple nei momenti successivi all’esecuzione dello stesso aggiornamento.

Nel momento in cui il problema apparirà risolto, la stessa azienda provvederà a fornire maggiori informazioni agli stessi utenti. Per il momento, però, non si conosco quelli che saranno i tempi tecnici della stessa operazione. In ogni caso è consigliabile attendere che sa la stessa Apple a fornire precise indicazioni a riguardo, per poi procedere con l’istallazione eventuale di iPadOS 18. Un evento inatteso che ha di certo portato anche un po’di confusione per gli utenti abituali Apple. La situazione, però, al di la di tutto, sembra essere più che mai sotto controllo.