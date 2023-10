Apple, tutti i servizi offerti dall’assistenza e come mettersi in contatto o prenotare appuntamenti

Ottenere supporto tecnico in caso il proprio iPhone, iPad o altro prodotto Apple abbia dei problemi. L’assistenza mette a disposizione un’ampia gamma di servizi.

Quando si acquista un device elettronico a marchio Apple si sa di poter contare su un ottimo servizio di assistenza, prima su tutte il supporto offerto al Genius Bar. Si tratta di una postazione interna agli Apple Store dove i tecnici più esperti (“Genius” appunto) si mettono a disposizione dei clienti che necessitano di un aiuto. La sua particolarità è il design simile al bancone di un bar.

Per poter fare affidamento su un tecnico serve fissare un appuntamento (come se si prenotasse un tavolo) e fare visita al negozio Apple selezionato per ricevere assistenza. Una volta scelti giorno e orario ci sono alcuni passaggi consigliati da seguire prima di portare il dispositivo al proprio “Genius”. Per Mac, smartphone e tablet serve prima di tutto fare un backup e avere con sé le password.

Se non si ha la possibilità di recarsi di persona al Genius Bar il servizio di assistenza offre la possibilità di inviare il dispositivo al Centro Riparazioni Apple. Una volta contattata l’azienda per mail o telefono si riceve un kit per la spedizione che sarà organizzata secondo le necessità del cliente. Se la riparazione non avviene entro 90 giorni per ritardi imprevisti allora risulterà gratuita.

I servizi dell’assistenza Apple per le questioni più semplici

Il supporto offerto per i problemi software che di solito non richiedono una riparazione o un tecnico specializzato si svolge a distanza. Apple offre ai clienti un servizio di chat in tempo reale con i suoi esperti per spiegare loro le difficoltà con il dispositivo. In caso non bastasse c’è la possibilità di chiamare direttamente o prenotare un appuntamento telefonico quando si vuole.

In caso si opti per la chat serve selezionare il tipo di dispositivo scegliendo tra quelli collegati al proprio ID sul sito Apple o scrivere il suo numero di serie. Si può trovare stampato sulla superficie del prodotto o consultare all’interno delle impostazioni del dispositivo. In caso non lo si potesse accendere basta avere conservato la ricevuta di acquisto.

Per le questioni non urgenti o un problema con iTunes ci si può mettere in contatto con Apple via mail. I tempi di attesa per la risposta saranno però più lunghi rispetto alla chat o alla richiesta di contatto telefonico.