Attenzione a digitare questi tasti sul pc, un solo errore e ti svuotano subito il conto

Sempre altissimo, nel nostro paese e non solo, il rischio truffa. Alcuni tasti del computer, possono essere molto pericolosi.

La sicurezza sul web rappresenta senza ombra di dubbio uno degli elementi ai quali si deve mostrare la massima attenzione, sempre. Le situazioni scomode, quando si è a stretto contatto con certe elementi riguardanti il web possono letteralmente abbondare. Al giorno d’oggi, quindi, l’attenzione rispetto a certe situazioni deve essere davvero massima. In alcuni casi, addirittura ci si potrebbe ritrovare con il conto corrente letteralmente svuotato in pochissimi minuti.

In linea di massima, oggi, l’utente che vuole davvero stare tranquillo, quello che non vuole rischiare di vedersi rubare informazioni personali o addirittura soldi, è quello che fa moltissima attenzione alle varie situazioni incontrate. L’atteggiamento sicuro verso mail o messaggi dai toni ambigui, ricevuti, la gestione di particolari situazioni che arrivano sempre dal web e soprattutto la capacità di non cadere tra le stesse ambiguità che possono riguardare particolari operazioni.

Attenzione a digitare questi tasti sul pc: come proteggere i propri soldi

Cosi come anticipato, il rischio in certi casi è davvero altissimo. Non solo le informazioni personali sono in serio pericolo, ma anche i propri soldi, quelli che generalmente figurano all’interno di un conto corrente collegato in un modo o nell’altro al web. Uno dei rischi maggiori, di questi tempi, per esempio arriva dai cosiddetti malware keylogger, specifiche tipologia di virus che agiscono in modo molto particolare per portare la vittima potenziale verso il più subdolo dei raggiri.

Un virus, per l’appunto, nascosto in un qualsiasi programma scaricato, che arriva presso il computer della vittima in modo chiaramente nascosto. I software da evitare, in questo senso sono quelli che non hanno una provenienza sicura, quelli che sono illegali o che arrivano, in ogni caso da un contesto che in qualche modo forza specifici sistemi per offrire presunti vantaggi agli stessi utenti. Nel caso specifico questo virus è capace di memorizzare ogni tipologia di informazione personale attraverso quanto digitato dall’utente con la propria tastiera.

Chiaramente considerando l’azione dello stesso virus, il rischio di ritrovarsi con il conto corrente svuotato è davvero molto concreto. Un utente qualsiasi per accedere al proprio home banking, per esempio, cosa fa? Digita le informazioni relative al conto corrente, la password e quant’altro. Tramite la digitazione il malware memorizza e acquisisce quelle informazioni e il gioco, purtroppo, è fatto. Massima attenzione quindi, e mai dare per scontato un livello di sicurezza che spesso non esiste.