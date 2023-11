Cuffie, quali sono le diverse tipologie e i modelli migliori: una guida per scegliere

Se vuoi comprarti o regalare delle cuffie è importante che tu sappia le differenze che esistono e gli usi per i quali sono consigliati.

Il Natale si avvicina e bisogna scegliere quali regali fare. Non è mai facile indovinare il regalo giusto, alcune persone sono complicate e hanno gusti particolari. E se provassi a regalare delle cuffie? Si tratta di un dono che potrebbe essere gradito, soprattutto da chi viaggia e le usa per ascoltare musica, podcast o qualche audio registrati. Potresti seriamente prendere in considerazione di regalare delle cuffie in vista del Natale, ma devi saperle scegliere.

Oggi vogliamo darti la possibilità di comprendere meglio quali cuffie acquistare, in base alle abitudini della persona alle quali vuoi regalarle. Non tutte le cuffie sono uguali, ce ne sono di diversi tipi e tra poco ti aiuteremo a scoprire quali sono quelle che servono proprio a te. Questa è una guida all’acquisto, ma anche un promemoria per il futuro. Qualora dovessi aver bisogno di un paio di cuffie nuove, di sicuro non ti farai trovare impreparato.

Cuffie: differenze e quali acquistare

Partiamo da una differenza importante: le cuffie possono essere over-ear e in-ear. Le cuffie over-ear sono quelle che vanno intorno all’orecchio, quelle in-ear si inseriscono all’interno, perché sono degli auricolari. Le cuffie in-ear sono molto più leggere, hanno una forma a tappo, ma possono causare danni permanenti all’udito qualora fossero utilizzate in maniera inappropriata. Ad esempio, ascoltare la musica tramite gli auricolari a tutto volume è fortemente sconsigliato e alcuni smartphone riconoscono quando esageri, segnalandoti il pericolo.

Le cuffie over-ear sono quelle che si poggiano sulle orecchie e hanno un padiglione esterno, tipiche negli anni ’80, quando sono nati i walkman. Adesso stanno tornando di moda e si possono utilizzare in qualsiasi contesto. Forse sono un po’ scomode se vuoi tenerle a lungo, ma sono perfette per isolare i rumori esterni. Queste cuffie sono più ingombranti e spesso costano di più rispetto agli auricolari. Funzionano alla perfezione quando vengono collegate ad un amplificatore.

Se vuoi un consiglio, le cuffie Huawei FreeBuds 5i sono alcune tra le migliori in-ear sul mercato. Hanno un’autonomia di un paio di giorni e sono straordinarie nel rapporto qualità/prezzo. Se, invece, vuoi un modello over-ear, potresti acquistare delle ottime Philips Audio SHC5200/10. Questo modello è anche wireless ed è tra i più venduti al mondo. L’audio non ha distorsioni, è molto preciso e puoi ascoltare la tua musica preferita, senza interruzioni in qualunque posto desideri.