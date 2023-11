Dimentica il mouse e usa questi due tasti: il trucco che ti fa risparmiare tempo e fatica su siti e documenti

La tastiera può farti mettere da parte il mouse grazie a due semplici tasti: scopri il trucco che ti facilità il lavoro su siti e documenti.

L’attività al computer è contraddistinta dall’uso di mouse e tastiera ma per velocizzare i tempi si può fare riferimento solo ai tasti della tastiera. Ci sono alcune combinazioni poco conosciute che garantiscono un lavoro più semplice senza dover ricorrere necessariamente al mouse.

Le funzioni all’interno di ogni pc sono a dir poco notevoli e conoscerle rende l’esperienza non solo variegata ma anche più rapida e semplice. I tasti infatti possono essere utilizzati anche per attività che vanno al di là della semplice scrittura. In questo caso si tratta di un trucco che fa risparmiare molto tempo sia sui siti sia sui documenti. In pratica per chi lavora tanto al pc diventa quasi obbligatorio conoscerlo e utilizzarlo.

Scoprire questa semplice combinazione di tasti permette un’esperienza al pc del tutto diversa e decisamente interessante grazie ad un risparmio di tempo notevole. Scopriamo insieme questo trucco e perché è preferibile rispetto all’uso del mouse.

Trucco pc, la combinazione di tasti che fa risparmiare tempo e fatica: addio mouse

La tastiera del pc può facilitare gran parte dei lavori sui siti oppure sui documenti grazie ai tasti presenti. Conoscere le varie combinazioni permette di non usare il mouse così da procedere spediti verso l’obiettivo. In questo caso due tasti attivano una funzione che con il mouse è spesso utilizzata.

La combinazione di tasti da conoscere è rappresentata da “Ctrl + A“. Selezionando contemporaneamente questi due pulsanti si andranno a selezionare il testo e le immagini sia sui vari portali sia su word e su tanti altri servizi di questo tipo. Facendo ricorso a questi due tasti non occorrerà più cliccare sul mouse, tenere premuto e scorrere con la rotellina di riferimento.

Questo trucco permette di conoscere ancora meglio le tante funzionalità contenute nel pc. Questo dispositivo è composto da tante strade che portano a dei trucchi molto interessanti, come quello che i tecnici dei pc non vogliono che si sappia.

Per chi lavora al computer è sicuramente utile conoscere tutti i trucchi del caso così da lavorare meglio e non farsi trovare impreparati in caso di problemi. Con i due tasti citati tutto sarà più semplice e affronteremo documenti e siti sicuramente con un altro spirito.