I migliori conto deposito di gennaio sono questi: controlla subito se c’è il tuo

Ecco qual sono i migliori conti deposito di gennaio 2024: rendite record per far crescere i tuoi risparmi nel corso dell’anno!

Il 2024 è iniziato con tassi di interesse in crescita, e questo si è riflesso anche sui conti deposito, che stanno offrendo rendimenti più elevati rispetto allo scorso anno.

Senza dubbio una buona opzione se stai cercando un modo per far crescere i tuoi risparmi. I conti deposito offrono un rendimento fisso o variabile, che viene calcolato sul capitale depositato. In questo articolo, vedremo quali sono i migliori conti deposito disponibili a gennaio 2024.

Conti deposito gennaio 2024: con tassi di interesse in forte crescita, è il momento di fare il salto

I tassi di interesse sui conti deposito stanno crescendo, quindi è un buon momento per aprire un conto deposito: sicuramente un’ottima opzione, se stai cercando un modo per far crescere i tuoi risparmi. Allo scopo, ti consigliamo di confrontare le offerte di diversi istituti finanziari per trovare il conto deposito giusto per te. In base ai dati raccolti da ConfrontaConti.it, i migliori conti deposito disponibili a gennaio 2024 sono i seguenti: al primo posto troviamo Banca CF+ Conto deposito – non svincolabile 4,5%: la banca in questione offre un conto deposito non svincolabile con un tasso di interesse lordo del 4,5%. Il deposito minimo è di 10.000 euro e la durata è di 12 mesi.

Mentre al secondo e al terzo posto si piazzano rispettivamente Trade Republic Interesse sulla liquidità 4% e ING Conto Arancio – Senza Vincoli 4%: la prima è una banca tedesca che offre un conto deposito con un tasso di interesse lordo del 4%. Il deposito minimo è di 1 euro e la durata è di 12 mesi. Invece la seconda, offre un conto deposito senza vincoli con un tasso di interesse lordo del 4%. Il deposito minimo è di 100 euro e la durata è di 12 mesi. In più Banca Progetto Conto Progetto 3,94%-offre un conto deposito con un tasso di interesse lordo del 3,94%. Il deposito minimo è di 1.000 euro e la durata è di 12 mesi.

Infine CheBanca! Conto Deposito Smart 3,75%: la banca in questione offre un conto deposito con un tasso di interesse lordo del 3,75%. Il deposito minimo è di 1.000 euro e la durata è di 12 mesi. Ma come scegliere il conto deposito giusto per te? Quando scegli un conto deposito, è importante considerare i seguenti fattori: