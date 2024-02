Il massimo della privacy sul tuo smartphone: con questo trucco non sarai più disturbato

Chi vuole mantenere il massimo della privacy su smartphone deve assolutamente conoscere questo trucco speciale: ecco cosa sapere.

La privacy su smartphone è una delle cose più importanti da valutare. Sono tanti gli utenti che si interessano di questo fattore prima di acquistare un nuovo telefono. Addirittura, ci sono brand di rilevanza internazionale, come Apple, che hanno basato la loro campagna marketing sulla privacy offerta ai clienti.

In effetti, a tutti piace avere la completa privacy sui dati personali quando si utilizza lo smartphone ed è giusto avere il controllo sulle autorizzazioni delle varie app che si scaricano. Ma esiste un trucco che permette di avere il massimo della privacy su smartphone e non essere più disturbati. Qual è? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Privacy su smartphone per non essere disturbati: ecco qual è il trucco da conoscere

In tanti sono alla ricerca di un trucco che funzioni per ottenere la migliore privacy possibile quando usano il cellulare per diverse ore al giorno o magari quando riposano e non vogliono essere disturbati. Per questa ragione, in molti spendono ore a verificare le impostazioni dello smartphone, valutando tutte le opzioni possibili.

Ora, alcuni hanno trovato quello che si può identificare come il trucco definitivo per proteggere la privacy, godendosi pieno relax senza disturbi o complicazioni. Di quale si tratta? Ebbene, si tratta di una funzione disponibile solo per iPhone denominata Full Immersion. Trovarla e abilitarla è molto semplice: basta aprire le impostazioni e scorrere fino all’omonima sezione.

Dopo aver fatto quest’operazione, bisogna cliccare su “Non Disturbare”. A quel punto, il telefono entrerà in una sorta di modalità offline, evitando tutte le notifiche e i messaggi che potrebbero rovinare la propria privacy. Ovviamente, ci sono dei filtri che si possono applicare a questa funzione. In particolare, si possono scegliere contatti o app che possono bypassare la modalità Full Immersion. Ciò può essere utile per essere sempre contattati in caso di emergenze.

Tale impostazione è molto pratica ed è realmente semplice utilizzarla: anche coloro che non hanno dimestichezza con le impostazioni avanzate degli iPhone possono sfruttarla nel migliore dei modi. Inoltre, dopo averla provata, non se ne potrà più fare a meno. In definitiva, ora si conosce il trucco da usare su dispositivi Apple per non essere più disturbati e godere della massima privacy su smartphone. Non resta far altro che usarla nei vari momenti della giornata e godersi i fantastici benefici offerti.