Il router non si connette a internet? Non buttarlo: la soluzione potrebbe essere più semplice di quello che pensi

Cosa fare se il router non si connette più a internet? Il problema spesso è di facile risoluzione ed è assolutamente alla portata di tutti.

Nella maggior parte dei casi quando il router smette di connettersi a internet oppure impedisce ai nostri dispositivi di connettersi alla rete che ha generato, non si tratta di un malfunzionamento e non c’è bisogno di buttare il dispositivo e di acquistarne un altro.

Molto spesso basterà reimpostare alcuni parametri o, ancora più semplicemente, agire direttamente sul router. Ecco come si fa.

Come ripristinare la connessione del router a Internet

A volte può essere necessario ripristinare il router attraverso l’apposita procedura. Se le impostazioni di accesso a internet erano state cambiate rispetto a quelle di fabbrica (per esempio inserendo una password differente da quella preimpostata) allora è assolutamente normale che, dopo il ripristino, i tuoi dispositivi non sia più in grado di collegarsi alla rete wi-fi attraverso il router. In questo caso, quindi, non è il router ad aver smesso di funzionare correttamente ma sono i tuoi dispositivi a non essere più in grado di dialogare con il router.

Per risolvere il problema in questo caso sarà necessario reimpostare il router da zero, quindi sostituendo di nuovo la password preimpostata con quella che avevamo scelto per proteggere la nostra connessione. Per cambiare le impostazioni del router bisognerà innanzitutto connettersi alla rete che ha generato, quindi bisognerà utilizzare un dispositivo e collegarsi alla rete del router inserendo come chiave la sua password preimpostata. A questo punto si dovrà aprire il browser internet e digitare nella barra degli indirizzi l’IP del router. Questo codice numerico è riportato sul retro di ogni router ma solitamente è uno tra 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 192.168.1.254.

Dopo aver inserito il codice esatto e aver dato invio, si aprirà il pannello di controllo del router nel quale bisognerà entrare utilizzando user e password preimpostate (anch’esse riportate dietro al router). Dopo averlo fatto sarà possibile cambiare la password della rete reinserendo quella che avevamo prima e che avevamo memorizzato nei dispositivi che utilizziamo quotidianamente per collegarci al wi-fi.

Uno dei casi in cui il router smette improvvisamente di connettersi alla rete internet è una interruzione di corrente elettrica. In questo caso la soluzione potrebbe essere la più semplice in assoluto. Basterà spegnere il router con l’apposito interruttore e quindi staccarlo dalla presa elettrica. A questo punto si dovrà attendere almeno dieci secondi (ma attendere di più sarà meglio), quindi ricollegare il router alla presa e riaccenderlo. Con un po’ di fortuna il router si riavvierà da solo e recupererà tutte le impostazioni di connessione, tornando a funzionare normalmente.