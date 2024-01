Le email si scriveranno in 5 secondi grazie a questa nuova funzione nascosta: come si attiva

Con l’intelligenza artificiale risparmieremo tempo prezioso: ecco la nuova funzione che ci permetterà di scrivere email più rapidamente.

In questo mondo in perenne corsa, abbiamo bisogno di essere sempre pronti e scattanti. Questo è vero soprattutto nel lavoro, dove ci sono sempre troppe cose da fare e poco tempo per farle. Ma forse una soluzione per risparmiare del tempo c’è.

Grazie all’intelligenza artificiale, un’azione così frequente come quella di scrivere le mail non ci porterà via più di un minuto. Esiste, infatti, una funzione utilissima e a molti sconosciuta: vediamo insieme qual è e come attivarla.

Come scrivere email velocemente: ecco la funzione nascosta

Non si tratta di una funzione nuova di per sé, ma indubbiamente proficua una volta che inizieremo a servircene regolarmente. Occorre, innanzitutto, avere Gmail, l’app di posta elettronica di Google.

Una volta aperta l’app da cellulare o da computer, assicurandoci di essere già entrati nel nostro account, premiamo il tasto + con la scritta “Componi”. Inseriamo il destinatario e l’oggetto, poi spostiamoci nel campo della email vera e propria. Da qui possiamo attivare la funzione “Help me write”, cioè “Aiutami a scrivere”. Schiacciamo sul simbolo del microfono per attivare la dettatura, e se stiamo usando un computer, dobbiamo controllare di avere delle estensioni per la dettatura come “Voice in”.

Selezioniamo la lingua in cui si scriverà la mail e iniziamo a parlare: il gioco è fatto! Nel caso ci servisse andare a capo, basterà pronunciare la frase “Nuova riga”. Se invece vogliamo aprire un nuovo paragrafo, basterà dire “Nuovo paragrafo”. Lo stesso vale per la punteggiatura: bisogna dire “punto interrogativo” o “virgola” a seconda dei casi. Per la formattazione del testo (come, ad esempio, le parole in corsivo o in grassetto, o i colori), sarà necessario selezionare manualmente le parole.

Una volta terminata la dettatura, premiamo il tasto “Invia”, con il simbolo della freccia. Il vantaggio di questa funzione è che è già costruita all’interno dell’app di Gmail, così da evitarci di aprire un microfono e fare la dettatura altrove. Con un’interfaccia utente così semplice, risparmiare minuti preziosi al lavoro è assicurato. Si tratta, proprio per questo motivo, di un esempio dell’efficacia dell’intelligenza artificiale che, se usata in modo giusto e misurato, si rivela un’ottima assistente.

Diversamente da altri esempi di intelligenza artificiale (come ChatGPT e la sua funzione “Draft an email”), le email sono effettivamente ideate da noi, ed è stato semplicemente eliminato il passaggio della digitazione sulla tastiera. Meno tempo, meno sforzo, più produttività.