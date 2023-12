Non sai cosa regalare alla mamma per Natale? Perché non un regalo tech: gli acquisti ideali

Se non sapete cosa regalare alla mamma per Natale, potreste pensare ad un dispositivo tech. Ecco alcuni acquisti ideali.

Manca meno di un mese al Natale e, se ancora non lo avete fatto, dovreste affrettarvi coi regali da fare ai vostri cari. La scelta del giusto pensierino non è mai semplice. Questo perché anche se ci troviamo ogni giorno di fronte ad una vastissima scelta di prodotti, trovare quello giusto diventa un incubo.

Per prima cosa, è bene selezionare un budget fisso e poi capire quali sono le persone a cui volete fare un regalo. Molto probabilmente, nella lista c’è anche vostra mamma. Se ancora non avete deciso cosa farle, perché non pensare ad un dispositivo tech? Ci sono alcuni consigli che potrebbero fare al caso vostro, così riuscirete a stupirla e sarete certi di fare centro.

Regalo tech alla mamma per Natale: alcuni consigli vincenti

Anche le mamme sono sempre più tech. Ecco perché per Natale potreste pensare di fare un regalo di questo tipo, scegliendo tra i tantissimi prodotti che il mercato ha da offrire per non dover necessariamente spendere un capitale e al tempo stesso essere certi di non sbagliare nulla. Stiamo parlando di oggetti molto utili e che trovate sia sui siti di e-commerce che nei negozi fisici.

Un esempio è la Dreame L10 Prime, un fantastico aspirapolvere robot di ultima generazione che garantisce una pulizia completa per ogni tipo di pavimento. Anche grazie alla navigazione Laser Direct Sensor che crea una mappa 3D della casa. La trovate su Amazon al prezzo di 599 euro, con la possibilità di rateizzare il costo finale.

Una valida alternativa è la Dreame H12 Pro, ossia un potente aspirapolvere a umido e a secco senza fili, con aspirazione garantita di 200 W e 2 rulli con rotazione a 540 giri al minuto. Dispone poi di un potente serbatoio dell’acqua da 900 ml, così da garantirvi una pulizia della casa anche grazie al sensore LDS per mappare la casa in 3D. Il costo è di 399 euro su Amazon.

Se invece il vostro budget è più basso, ci sono validissime alternative che vi richiederanno costi minimi. Come per esempio degli auricolari bluetooth, che potete trovare sul mercato anche a meno di 50 euro. O in alternativa un lettore Kindle, soprattutto se vostra mamma è appassionata di libri e legge ogni giorno. Affiancato da un abbonamento a Kindle Unlimited, le darete la possibilità di godere di un catalogo enorme di pubblicazioni più o meno recenti.