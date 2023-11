Riassumi qualsiasi libro in PDF grazie all’intelligenza artificiale: il sito pratico ed efficiente

Il trucco da conoscere: riassumi qualsiasi libro in Pdf grazie all’intelligenza artificiale, ecco come fare a grazie a un sito molto utile.



Potete analizzare e riassumere i vostri documenti in Pdf e anche libri interi, nello stesso formato, grazie alle incredibili funzioni messe a disposizione dall’intelligenza artificiale, che in questo caso si rivela davvero utilissima. Tante, infatti, sono le opzioni che possono semplificarci la vita e farci risparmiare tempo che nemmeno le immaginiamo o le conosciamo tutte.

Spesso si parla dell’intelligenza artificiale come un problema, una minaccia alla nostra libertà, al nostro lavoro, un rischio per la nostra autonomia e indipendenza. I profili critici, ovviamente, ci sono e gli sviluppi futuri dell’intelligenza artificiale vanno tenuti sotto controllo.

Altrettanto spesso, tuttavia, non si sottolineano a sufficienza i vantaggi e le utilità che l”uso dell’intelligenza artificiale offre, con risultati straordinari. Una funzionalità utilissima è la possibilità di analizzare e riassumere qualsiasi documento o libro in Pdf grazie a un apposito software che impiega l’IA. Di seguito vi spieghiamo come utilizzarlo e come funziona.

Riassumi qualsiasi libro in PDF grazie all’intelligenza artificiale

Se avete bisogno di riassumere il contenuto di un Pdf di molte pagine, come quello di un libro o un documento complesso, o di ricavarne alcuni elementi essenziali o analizzarlo, non dovrete fare più alcuna fatica, perché ci penserà l’intelligenza artificiale al vostro posto. Tutto ciò è possibile tramite un software apposito che utilizza l’intelligenza artificiale, semplificando il vostro lavoro e vi aiutandovi nello studio.

Il software si chiama Light Pdf, è disponibile sull’omonimo sito web e si può utilizzare direttamente online. Oltre alla possibilità di convertire i file Pdf in altri formati, potete “chattare” con i vostri documenti grazie all’intelligenza artificiale. Per cominciare, andate sul sito Light Pdf e cliccate sul pulsante “Get started”, quindi caricate il vostro file Pdf. Una volta caricato, il file sarà analizzato dal software.

A questo punto, l’utente potrà dialogare con l’AI, chiedendo la sintesi del documento oppure ponendo domande su un qualsiasi argomento specifico, per estrarre alcune informazioni presenti nel testo. Si tratta di una funzione molto utile anche per analizzare un libro, un testo complesso e degli appunti in modo da trovare subito le informazioni di cui si ha bisogno, senza dover leggere per intero tutto il documento.

Questo software è compatibile con tutti i sistemi operativi e disponibile in oltre 100 lingue. Va precisato, tuttavia, che alcune opzioni sono a pagamento.