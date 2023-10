Sapevi di poter giocare Assassin’s Creed Mirage senza console? Ecco il trucco

Sai che puoi giocare al nuovo Assassin’s Creed Mirage anche senza utilizzare una console? Scopri il trucco e viaggia subito a Baghdad.

Il mese videoludico di ottobre si è aperto con l’arrivo dell’ultimo lavoro di casa Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage. Un titolo molto atteso dai gamer visto il ritorno al passato promesso dalla conosciutissima software house.

Come ogni Assassin’s Creed anche Mirage è un gioco multipiattaforma che consente ai tantissimi giocatori di poterlo giocare. Non tutti gli amanti del genere però hanno una console da utilizzare ma per loro è disponibile un trucco utile a giocare l’ultimo capitolo della saga targata Ubisoft.

Questo piccolo trucco permetterà di poter giocare nei panni di Basim in una Baghdad di un’altra epoca. Già solo questo ha acceso l’interesse di milioni di videogiocatori ma come giocarlo senza console? Scopriamo nel dettaglio la pratica utile a soddisfare questa richiesta.

Come giocare Assassin’s Creed senza console

Dopo aver esplorato il vastissimo mondo vichingo con Valhalla, i giocatori sono pronti ad immergersi nella Baghdad dell’IXº secolo. In AC Mirage si vestiranno i panni di Basim, un piccolo ladruncolo ribelle alle prese con visioni del tutto inaspettate e particolari.

Basim sarà chiamato ad una scalata importante che lo renderà Maestro Assassino, un ruolo che gli consentirà di sovvertire il potere imposto sulla sua città. I gamer con Mirage potranno apprezzare ambientazioni diverse dal precedente titolo del franchise e godere di uno stile che ricorda i primi capitoli della saga. Proprio per questo motivo sono tantissimi i videogiocatori che vogliono provare Mirage.

Per chi non ha a disposizione una piattaforma con cui giocare può approfittare dell’abbonamento a GeForce Now. Questo consente di poter giocare ad Assassin’s Creed in streaming senza fare ricorso alle varie versioni presenti sul mercato. Con RTX 4080 l’abbonamento ha un costo di 19,99 euro al mese oppure di 99,99 euro per 6 mesi. Lo stesso prezzo di mantiene anche per chi possiede una scheda grafica RTX 3080.

Gli abbonati potranno giocare anche ad altri giochi oltre Assassin’s Creed Mirage. Il mese di ottobre sarà caratterizzato da tantissimi titoli come Forza Motorsport, Lords of the Fallen, Sifu, Age of Empires II: Definitive Edition, GreedFall, SOMA e molti altri ancora. Per chi invece volesse continuare la sua avventura con i titoli di Ubisoft può attendere Assassin’s Creed Nexus di cui è stata annunciata la data di uscita.