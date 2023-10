Se hai questo costosissimo accessorio Apple ci sono brutte notizie: non è più in garanzia

Se hai questo accessorio Apple non avrai più diritto alla garanzia, fai attenzione se si rompe: ecco di quale parliamo.

Tanti di noi possiedono diversi dispositivi Apple. Sono i prodotti più rinomati del mercato, ma anche quelli che costano di più. Hanno difetti e pregi, però non c’è molto di cui lamentarsi verso di loro: sono eccezionali. Inoltre la garanzia li rende intoccabili, così che possano ricevere le dovute riparazioni quando è necessario. Questo non sarà più possibile per un accessorio di Apple, che forse qualcuno di voi potrebbe aver acquistato in passato.

Parliamo dell’Apple Watch Gold Edition, cioè lo smartwatch in oro da 18 carati. Fu lanciato nel 2015 con la prima generazione Apple Watch Series 0, che poi avrebbe annunciato anche la versione dorata. Si tratta di una icona molto importante nella storia dei dispositivi indossabili. Diverse persone importanti lo hanno portato al polso, come Beyoncé per esempio. Aveva attirato una certa clientela nonostante il prezzo da 18.000 dollari.

Addio garanzia per Apple Watch Series 0 Gold Edition, non si potrà riparare gratis: Apple ha deciso

La brutta notizia è che non sarà più idoneo per la riparazione. Apple ha rilasciato di recente tutti i modelli di Apple Watch di prima generazione che considera obsoleti, quindi che non hanno diritto alla riparazione. Non sono previsti servizi aggiuntivi o sconti di alcun tipo. L’azienda non fornirà più parti, riparazioni o altre assistenze gratuite per questo smartwatch. È una situazione scomoda e che deve essere accettata purtroppo.

Nonostante tutto rimane un Apple Watch che ha fatto la storia. Fu progettato per lasciare un segno indelebile sul mercato della tecnologia. Un dispositivo del genere non può essere dimenticato infatti, motivo per cui è stato apprezzato da tante persone. Persino da coloro che non hanno potuto acquistarlo. Il costo di 18.000 dollari aveva spiazzato tutti quanti, ma non per questo lo smartwatch andava criticato: è una scelta di marketing.

Comunque sia non è la fine del mondo. L’ecosistema Apple offre una serie di orologi smart di tutto rispetto. Possono essere economici o costosi, quindi tutto dipende da quello che abbiamo intenzione di fare. Di questo passo l’Apple Watch Series 0 Gold Edition potrebbe diventare soltanto un pezzo da collezione, a fronte del fatto che non possa essere riparato. Non sarebbe così strano a questo punto. In fin dei conti si tratta di un oggetto molto raro.