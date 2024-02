Troppo stress ogni giorno? Arriva l’app che può aiutarti: cos’è e come funziona il Burnout Detector

Se ogni giorno accumuli troppo stress adesso spunta fuori l’applicazione che fa al caso tuo. Di cosa si tratta e come ti aiuta: i dettagli.

In un mondo che va sempre più veloce, a tutti può capitare di deragliare raggiungendo il cosidetto stato di burnout. Stiamo parlando di un esaurimento fisico, mentale o emotivo che viene causato solitamente dallo stress cronico legato al lavoro o ad altre situazioni di vita. Una situazione del genere si può raggiungere quando una persona è costantemente sopraffatta da un carico di lavoro troppo pesante o scadenze a dir poco irraggiungibili. In tal senso può sentirsi stressata e questo non fa altro che aumentare il rischio burnout.

Proprio questo rischio può essere aggravato dalla mancanza di controllo sulla propria situazione lavorativa o su altri aspetti della vita che può portare a sentimenti di impotenza e frustrazione. Spesso le persone sottovalutano anche l’ambiente lavorativo in cui si ritrovano, arrivando quindi ad ignorare un contesto tossico. Anche la mancanza di riconoscimento potrebbe portare a questo profondo senso di frustrazione che non fa altro che danneggiare una persona. Adesso però spunta un’applicazione che potrebbe aiutarvi ad individuare tutto ciò.

Se hai accumulato troppo stress prova Burnout Detector: potrebbe aiutarti

Il “Burnout detector” è uno strumento online innovativo progettato per individuare i segni precoci di burnout, una condizione caratterizzata da esaurimento fisico ed emotivo a causa dello stress prolungato. Con l’aumento dei livelli di stress nel mondo del lavoro, capire se sei a rischio di burnout può essere cruciale per la tua salute e il tuo benessere a lungo termine. Questa condizione non è rara e può manifestarsi con sintomi come estrema stanchezza, difficoltà di concentrazione e irritabilità.

Segnali del genere possono essere facilmente confusi con l’ansia, ma ignorare il burn-out può avere delle conseguenze negative sulla salute fisica e mentale. A coniare lo strumento di valutazione di burn-out ci ha pensato la Norwegian University of Science and Technology. Il test inizia presentando agli utenti una serie di sensazioni sul loro ambiente lavorativo, chiedendo loro di valutare quanto spesso si applicano a loro. Queste includono la sensazione di esaurimento mentale, la percezione che ogni attività richieda uno sforzo e la difficoltà nel recuperare le energie dopo una giornata di lavoro.

Una volta completato il test, lo strumento stima il punteggio di rischio di burnout dell’utente. Se il punteggio è elevato, potrebbe essere il momento di prendere in considerazione misure preventive per proteggere la propria salute mentale e fisica. Secondo la ricerca condotta dalla Norwegian University of Science and Technology, circa il 25% degli adulti nel Regno Unito è a rischio di burnout a causa dello stress estremo. Utilizzare il “Burnout Detector” potrebbe quindi essere essenziale per valutare in modo rapido la propria situazione e correre subito ai ripari.