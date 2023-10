Un cielo di stelle in auto: lo spettacolo dei tettucci. Come una Rolls Royce fai da te

Tramite un articolo è possibile trasformare il tettuccio della propria auto in un cielo pieno di stelle. Si può fare anche se non si possiede una Rolls Royce

Pur non avendo una cabriolet, sarà possibile trasformare l’abitacolo di qualsiasi esemplare in qualcosa di sconvolgente. In effetti, sembrerà come se il tettuccio del proprio mezzo scomparisse in un batter d’occhio, così da permettere una visione esterna guardando verso l’alto, pur stando seduti sui sedili.

In questo modo sembrerà di essere proprio all’interno di una Rolls Royce, dalla quale è possibile vedere un cielo pieno di stelle sul tettuccio, visto che ha una funzione – su un determinato modello – che lo permette. Per poter fare ciò, basterà acquistare un prodotto dal web ad un costo molto conveniente; in questa maniera sarà possibile vivere un’esperienza indimenticabile e che, sicuramente, fa fare bella figura con i passeggeri.

Si chiama USB Star Sky Lamp ed è acquistabile sulla piattaforma di compravendite online di Amazon. Questo articolo potrà essere acquistato con pochi click e con una semplicità a cui ci siamo abituati da tempo. A stupire ci sono anche i vari dettagli tecnici che possiede, caratterizzati da una buona qualità e delle ottime performance.

Cosa aspettarsi montando la Star Lamp sull’auto

Se si volesse creare una particolare atmosfera romantica o di divertimento all’interno della propria automobile, questo è il prodotto più adatto a tale attività. Costa appena 17,89 euro, ma c’è da affrettarsi, visto che ne sono disponibili solamente 8 di questo modello. Il costo della consegna è di 2,99 euro, ma ci vorrà un po’ di tempo per poterlo fare arrivare, un mese circa.

Star Sky Lamp è auto rotabile e possiede anche una modalità audio tutta da scoprire. Può essere utilizzata anche in delle piccole stanze ed è adatta specialmente ad un uso interno. Tale versione è stata migliorata in confronto al passato e la rotazione è stata trasformata in automatica.

Possiede anche un controllo vocale, è facile da utilizzare ed è semplicissimo da installare. Il cavo, con presa USB, è lungo 26 cm e si può piegare in qualsiasi tipo di angolazione desiderata.

Infine, la lega di alluminio di tipo pieghevole la quale collega la linea, consente di poter piegare l’articolo in base alle esigenze di chi lo usa. Le dimensioni sono compatte e il suo peso leggero, oltre al fatto che occupa uno spazio veramente esiguo. Si tratta di un prodotto adatto anche alle feste e al campeggio, ma finanche a tanto altro.