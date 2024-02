Una tastiera per computer da 600 euro: ne vale davvero la pena?

Esiste una tastiera per computer che costa ben 600 euro, potreste pensare di acquistarla oggi. Ma vale davvero la pena?

Se avete deciso di assemblare un nuovo PC da gaming, allora ci sono alcuni aspetti ai quali dovreste riporre la vostra attenzione per non sbagliare nulla. Ovviamente il primo passaggio prevede di concentrarsi sulle componenti, con un occhio di riguardo nei confronti di processore, scheda grafica e memoria RAM. Ma non solo, perché per poter godere del massimo delle prestazioni sono fondamentali anche accessori come monitor, mouse e tastiera.

Avere tutto ciò che c’è di meglio sul mercato per poter giocare al meglio, anche solo una tastiera può giocare un ruolo decisivo. Ecco perché oggi vi parliamo di un accessorio che sta facendo parecchio discutere. Il suo costo è di 600 euro, cifra monstre e che vi lascerà a bocca aperta. Ma ne vale davvero la pena? Ecco alcune informazioni sulla sua scheda tecnica.

Tastiera per computer da 600 euro: ecco le caratteristiche tecniche

Si tratta di una tastiera per computer tra le più incredibili in assoluto degli ultimi tempi. Pensate che il suo valore è di ben 600 euro. Penserete che sia una cifra fuori da ogni immaginazione, considerando che se ne possono trovare anche a 20 euro. Ma dopo aver scoperto quali sono i suoi materiali di composizione e le sue peculiarità, probabilmente cambierete idea.

Stiamo parlando di Pizza Keyboards, uno spettacolare marchio italiano che da anni lavora a tastiere di ultima generazione sempre più all’avanguardia. È ovviamente meccanica, come tutte le top di gamma che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, con la grossa differenza dei suoi materiali. La scocca è completamente in alluminio, con diverse finiture e flessibilità di livello assoluto. Così come i profili sonori, con un feedback al tatto spettacolare.

L’angolo di digitazione è di 7 gradi, con il peso totale invece di circa 1,5 chilogrammi. Non mancano altre peculiarità tipiche di queste tastiere da gaming top di gamma, come per esempio i tasti che possono essere scambiati. Magari usando colori diversi per quelli che dovete utilizzare più spesso (ad esempio WASD). Anche il cavetto che si collega al PC è intercambiabile, con una comoda presa USB che vi darà modo di utilizzare cavi di ultima generazione per garantirvi uno scambio dati che sia il più possibile rapido e repentino. Ne vale davvero la pena? A voi l’ardua sentenza.