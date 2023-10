Vuoi iscriverti a Facebook con un altro nome? Oggi lo puoi fare in questo modo

Per fare uno scherzo, non farsi trovare non è raro che si creino profili Facebook con un nome inventato. Farlo non è difficile.

Già anni fa alcuni si divertivano a iscriversi a Facebook fingendo un’identità inventata e o dando al proprio profilo il nome di un personaggio di un film o di una serie televisiva. Da poco però è possibile creare più profili partendo da un solo account, fino a quattro aggiuntivi per la precisione. In questo modo si possono separare alcuni aspetti della propria vita, come il lavoro e i rapporti personali.

Il profilo principale da cui si possono poi creare gli altri deve però riportare la reale identità del proprietario dell’account. Sugli altri si possono mettere nomi di fantasia ma se si intende averne più di uno aggiuntivo serve attendere almeno 72 ore tra una creazione e l’altra. Naturalmente come previsto dai Termini di Servizio del social non è ammesso fingersi qualcun altro se si tratta di una persona reale.

Allo stesso modo ogni profilo aggiuntivo deve rispettare i principi di integrità richiesti da Facebook. In caso si violino le politiche del social network ad essere sospeso non sarebbe solo il profilo incriminato a pagarne le conseguenze ma l’intero account. Le impostazioni per la privacy sui profili secondari inoltre non vengono ereditate da quello principale.

Come iscriversi a Facebook con un nome diverso

Quando si decide di avere un profilo con un nome inventato, cambia un po’ la procedura a seconda che si faccia da smartphone o da PC. Partendo dall’app mobile bisogna andare sul menu e cercare la voce “Crea un nuovo profilo”, dove sarà possibile inserire il nominativo improvvisato. Una volta confermato si arriverà alla pagina di configurazione per aggiungere foto profilo e informazioni in più.

Una volta creato il profilo di fantasia tocca all’ultimo step aprendo l’opzione “Gestisci impostazioni” per personalizzare le impostazioni sulla privacy. Stabilire chi può taggare e chi ha la possibilità di leggere le informazioni, per esempio per tenere lontani i colleghi o altri che è meglio non leggano i contenuti.

Dal computer la procedura è simile ma per poter trovare il tasto per creare un nuovo profilo serve un passaggio in più rispetto a come si fa dall’applicazione. Bisogna infatti premere sulla propria foto in alto sulla Home di Facebook e scegliere la voce “Vedi tutti i profili” per trovare la voce “Crea nuovo profilo”.