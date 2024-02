WhatsApp difende le tue chat preferite: la nuova funzione dell’app che fa felici gli utenti

Continuano gli upgrade di WhatsApp, che ora difende le tue chat preferite. Ecco la nuova funziona dell’app.

Se pensiamo a quale sia l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo non possiamo che citare WhatsApp. Insieme a Telegram è la vera padrona del mondo delle chat tramite smartphone.

Ma ora ha deciso di rendere disponibile un nuovo cambiamento che rivoluzionerà il modo di utilizzare questa piattaforma. Ora WhatsApp difende le tue chat preferite e ti aiuta con la privacy. Ecco qual è la nuova funzione dell’app che fa felici gli utenti. Te la spieghiamo in questo articolo.

Questa funzionalità è determinante

Ancora una volta WhatsApp ha deciso di cambiare una parte delle sue funzionalità per rendere più fruibile il proprio servizio. Questo perché vi è un’accesa sfida tra il suo rivale storico, Telegram. In questo modo l’applicazione di Mark Zuckerberg promette di essere ancora più semplice e di aiutare gli utenti ad utilizzare al meglio la propria piattaforma di messaggistica istantanea.

L’obiettivo degli sviluppatori è stato quello di evitare che ci sia un eccessivo utilizzo della funzione di ricerca all’interno di WhatsApp. Ecco perché è stato deciso di introdurre un nuovo aggiornamento che permetterà agli utenti di fissare un massimo di tre conversazioni sulla parte in alto dell’elenco della chat.

Si tratta di un’innovazione che guarda soprattutto all’usabilità della piattaforma, facilitando moltissimo l’interazione degli utenti e l’utilizzo dell’app da parte di chi la usa molto spesso durante il giorno. Inoltre, trattandosi di un’opzione per ora limitata, potrebbe non essere molto utile nel caso in cui ci fossero numerose chat “aperte” e frequentemente utilizzate da parte dell’utente. Ma WhatsApp ha deciso di ottimizzare ancora di più le sue funzionalità.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, WhatsApp sta rilasciando una nuova funzionalità sviluppata dagli uomini di Meta. Si tratta dell’opzione “Preferiti”, pensata per le chat di WhatsApp che vengono maggiormente utilizzate sui Beta iOS. Grazie a questa funzione sarà possibile interagire in maniera istantanea con i propri contatti principali. Questi verranno poi raggruppati in una scheda separata.

Su WABetaInfo viene poi mostrato che su WhatsApp Web verrà introdotta una caratteristica molto simile. Nello screenshot diffuso sul portale si nota come i Preferiti potranno essere visualizzati tramite una sorta di filtro dedicato all’elenco delle chat in WhatsApp Web. Quando il filtro non è attivo, i messaggi saranno regolarmente mostrati in ordine cronologico, partendo dal più recente (come accade normalmente).