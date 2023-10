Bolletta della luce, arriva un grande sconto per tutti gli italiani

Il Governo Meloni sta pensando di non far gravare più il costo della bolletta agli italiani. Ecco una nuova misura che vedrà uno sconto.

Tra il 2022 e il 2023 le famiglie italiane hanno sperimentato un’impennata del costo delle bollette. Questa situazione ha messo in difficoltà tante persone e aziende, che hanno chiesto anche rateizzazioni a causa delle stangate ricevute in questi mesi. Il Governo sin dall’inizio aveva promesso di rimediare a questi aumenti, attuando strategie per alleggerire il costo della bolletta agli italiani.

Vien da chiedersi come il Governo Meloni intenda procedere per rendere la bolletta meno gravosa per le tasche degli italiani. Le misure sono contenute nella manovra approvata dal Consiglio dei Ministri recentemente, un primo intervento annunciato nel corso di una conferenza stampa al termine del Cdm. Qui il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha comunicato un importante provvedimento per tagliare il costo delle bollette dell’energia.

Grosso sconto sulla bolletta della luce per gli italiani: ecco di cosa si tratta

Gli italiani pagheranno meno per l’energia, questo è sicuro. Questo arriverà prima del previsto. Notizie positive arrivano dal Governo Meloni, che è intenzionato ad andare avanti per aiutare famiglie e imprese. Oltre ai già annunciati bonus verso chi non potrà purtroppo permettersi di pagare la luce e il gas, si comunicano importanti provvedimenti che però riguarderanno tutte le famiglie italiane, a prescindere dal loro reddito annuo.

A partire dal 2024 il canone Rai costerà di meno, passando da 90 a 70 euro all’anno. Poi piano piano sparirà. “Un quarto del canone non è pagato in bolletta”, ha spiegato il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa al palazzo Chigi, dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di bilancio 2024. Nella manovra, infatti, è contenuto il primo intervento per il canone Rai, che viene tagliato dalla bolletta energetica.

Quest’anno la misura era stata saltata, per cui il Governo aveva preso delle critiche. La promessa però è stata mantenuta e tra 5 anni nessuno pagherà più il canone. Questo sarà, infatti, prima diminuito poi totalmente azzerato. La Lega soprattutto considera il canone Rai anacronistico e ingiusto, in quanto è dovuto solo per la semplice detenzione degli apparecchi che possono ricevere il segnale. Sempre a proposito del canone sulla tv pubblica, la Lega si è espressa chiaramente soprattutto per chi abita in zone dove il segnale non viene ricevuto, per motivi estranei alla propria volontà. Loro non sono obbligati a pagarlo.