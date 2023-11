Stop ai furti in casa, ecco l’infallibile sistema di sicurezza | Fregherai anche i ladri

La sicurezza nella propria abitazione è una delle preoccupazioni fondamentali delle persone, ecco il miglior sistema per “fregare” gli stessi ladri.

La sicurezza delle persone è una delle preoccupazioni più grande di oggi. Il tasso della criminalità negli ultimi tempi si è sviluppato tantissimo. Nonostante la grande espansione dei cyber-criminali e delle frodi online, si sentono ancora di furti nelle abitazioni.

Durante lo scorso anno sono stati più di 100 mila furti all’interno delle case, percentuale aumentata del 7% rispetto al 2021. Complessivamente sono stati colpiti 9 milioni di italiani, causando danni economici per migliaia e migliaia di euro. Però noi abbiamo la soluzione per rendere le intrusioni di questi professionisti del furto inefficaci.

Il sistema per non farsi trovare impreparati con i ladri

Oggi di metodi per tutelarci e proteggerci da intrusioni in casa ne abbiamo molti. Ciò nonostante è molto facile raggirare un sistema di sicurezza, poiché la maggior parte dei sistemi sono collegati a una rete Wi-Fi e in caso di lavori svolti da professionisti del mestiere potrebbero venire scollegati. Eccoti proposto un abbinamento che ti permetterà di restare in completa sicurezza anche se dovessero staccarti la corrente.

Il primo passaggio è acquistare le telecamere proposte sul mercato da Blink, azienda che produce telecamere di sicurezza all’avanguardia, che disponendo di molte funzionalità ci garantiscono un controllo della nostra abitazione a 360 gradi. Blink produce telecamere adatte sia per l’esterno che per l’interno delle tue proprietà. Questi dispositivi ti permettono di parlare, ascoltare e vedere la tua dimora ovunque ti trovi, anche dallo smartphone. Inoltre hanno un sistema di rilevamento del movimento che ti avvisa, ogni qual volta avvenga uno spostamento all’interno dell’area controllata.

Ovviamente contando solo sulle telecamere, in caso tu venga preso di mira e ti venisse tolta la corrente, non avresti più modo di poter controllare cosa sta succedendo. Proprio per questo esistono degli apparecchi appositi, conosciuti come Gruppi di Continuità che funzionano come deposito d’energia, garantendoti fino a 8 ore di autonomia.

Blink gestisce i dispositivi attraverso un apparecchio che connette le telecamere e puoi collegarne fino a 10 modelli. Infine per poter far funzionare il tutto dobbiamo disporre anche di un telefono che dia la connessione al posto del Wi-fi perché senza corrente si spegnerebbe. Tutti questi prodotti sono adesso in vendita su Amazon e con il Black Friday potremo disporre di un super sconto, ad esempio le telecamere per esterno “Blink Outdoor” con il 55% ti faranno risparmiare 170€.

