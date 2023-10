Film gratis di ogni genere e specie: queste sono le app che devi assolutamente scaricare e provare

Numerose sono le app che permettono di guardare film gratis di ogni genere o specie. Ecco quali sono quelle da scaricare e provare subito.

In molti amano rannicchiarsi la sera nel letto per gustarsi un bel film sul proprio smartphone o tablet. Quando c’è il televisore occupato ci si può consolare tranquillamente con quelle applicazioni gratuite le quali hanno contenuti ottimi da vedere.

Ci sono tantissime app per vedere film gratis e che consentono la visione delle opere cinematografiche in streaming in maniera legale e senza rischi. Si tratta di servizi che ovviamente non hanno cataloghi immensi come quelli delle piattaforme a pagamento, eppure ci si può lo stesso sbizzarrire tra i tanti titoli proposti, sia nuovi che vecchi. Sono degli ottimi strumenti sia per chi ama il cinema ma anche per chi vuole passare una serata diversa e godersi delle storie nuove.

App per vedere film gratis: ecco quali scaricare

Per chi non ha intenzione di spendere soldi con abbonamenti sulle piattaforme streaming può tranquillamente scaricare delle app dove è possibile vedere film gratis, ma ci sono anche serie tv, programmi, documentari, cartoni animati e molti altri contenuti ancora. Si tratta di applicazioni che vanno bene sia per i dispositivi iOS che per quelli Android.

RaiPlay: è l’app streaming ufficiale della Rai. Qui si possono trovare tutti i contenuti dei canali della TV di Stato e accedere a un catalogo molto ampio e variegato. Per usarla è necessario registrarsi oppure associare il proprio profilo a Google o Facebook.

Mediaset Infinity: è l’app ufficiale di Mediaset. Anche qui si trovano tutti i contenuti dei canali TV del Biscione. Nel catalogo ci sono anche contenuti a noleggio e poi è possibile sottoscrivere un abbonamento con Infinity con dei costi a partire da 7,99 euro al mese.

VVVVID: è l’app per chi ha un dispositivo Android. Il servizio mette a disposizione un catalogo molto ampio, tra cui anche grandi classici, film d’autore e pellicole d’animazione giapponesi.

YouTube: anche la piattaforma ha moltissimi film da guardare gratuitamente. Esattamente come per gli altri servizi anche qui bisogna avere un account. La registrazione è gratuita.

Pluto TV: è un’app che contiene molti canali televisivi in diretta, ma ci sono anche tanti contenuti on-demand da scegliere liberamente e gratuitamente.

Rakuten TV: è un altro servizio gratuito dove vedere molti contenuti. Il costo zero è consentito per la presenza della pubblicità.