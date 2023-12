Google cambia tutto: in arrivo novità importanti su Drive, Slides e Chat

Occhio alle tante ed importanti novità Google che coinvolgono varie app: cosa cambia per Drive, Slide e Chat.

Le novità legate alla tecnologia suscitano sempre l’interesse degli utenti, soprattutto quando le novità sono inerenti Google ed alcune delle sue note applicazioni. In tal caso infatti, ad esser di recente annunciati sono stati vari aggiornamenti, da parte di Big G, per app e servizi web, fra cui Google Drive, Slides e Chat.

L’attenzione dell’utenza alle novità proposte dall’azienda di Mountain View è sempre altissima, visto che tali aspetti incidono e possono modificare aspetti della fruizione di servizi ed applicazioni. Un primo punto rilevante riguarda Google Drive, con la schermata Home oggetto di un rinnovo abbastanza profondo.

Quest’ultima, con la novità, mostra all’apertura una selezione di file e cartelle suggerite secondo vari criteri e valutazioni. Sopra, si può cambiare la vista, passando da file a cartelle, e non mancano vari filtri con cui interagire. C’è stato l’aggiornamento degli elementi grafici anche per avvicinarsi maggiormente a Material Design e la novità sarà distribuita in via graduale sia per l’utenza a pagamento che quella che usufruisce gratuitamente del servizio.

Altra novità per Google Drive riguarda la nuova versione dello scanner documenti su iOS e iPadOS, che presenta un tasto in basso sulla destra tramite cui aprire un viewfinder. La versione supporta la scansione automatica e quella manuale, e vi è anche, ma soltanto negli USA, almeno per ora, il suggerimento del titolo della scansione ad opera dell’IA, secondo il contenuto.

Google, tante novità e cambiamenti per le app: non solo Drive, i dettagli

Le novità che giungono da Google per alcune app e servizi, come detto, sono tante e diverse e non si limitano a Google Drive. È il caso infatti anche di Google Chat, che prevede alcuni aspetti interessanti in fase di distribuzione. L’elemento a cui prestare attenzione è il layout, che viene migliorato su iOS vista la nuova grafica dei messaggi dell’app. Si tratta di un aspetto che è stato già per un po’ in anteprima su Android.

In buona sostanza, il messaggio si trova all’interno di un riquadro dallo stile simile al fumetto e presenta colori diversi a seconda che si tratti di invio o ricezione. Diverso è anche l’allineamento, poiché si distinguono con gli uni a sinistra e gli altri a destra. Altra novità sempre per Google Chat e legata al layout, in distribuzione, coinvolge Android e iOS. L’applicazione ora prevede 4 schede, ciascuna col suo contatore di notifiche, da raggiungere tramite la barra di navigazione posta in basso. Si tratta dell’Home iniziale, di quella per i messaggi diretti, una per le menzioni e una scheda legata agli Spazi.

Infine, cambiamento anche per Google Slides, vista la possibilità di registrare la presentazione. L’utente può condividere il video con gli altri, è possibile impiegare la videocamera, oppure il microfono del device per l’integrazione, all’interno della presentazione, anche del proprio discorso. Occorreranno alcune settimane per completare la distribuzione, ma la novità sarà disponibile soltanto per gli abbonati Workspace. Nel dettaglio, i piani Business Standard e Plus, così come Enterprise Starter, Essentials ed Essentials Plus. Coinvolti anche Enterprise Standard, Plus ed Education Plus.