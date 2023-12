Come non rinunciare ai termosifoni risparmiando in bolletta: la temperatura ideale da impostare secondo gli esperti

Per risparmiare in bolletta devi regolare la temperatura dei termosifoni: qual è quella ideale da impostare? Ecco cosa dicono gli esperti.

L’utilizzo dei termosifoni in pieno inverno è una vera salvezza. Il calore erogato dai caloriferi in tutta casa ci permette di proteggerci dal freddo esterno. Tuttavia, come sappiamo, tutto questo ha un costo decisamente elevato. Per far fronte alla bolletta di fine mese, e limitare quindi i consumi, mettiamo in pratica vari escamotage che ci aiutino a risparmiare.

L’accensione dei termosifoni può portare ad un incremento dei costi in bolletta non indifferente. Ecco perché gli esperti in questione ci forniscono una serie di consigli utili a ridurre i consumi senza però rinunciare alle fonti di riscaldamento, fra questi uno in particolare risulta essere davvero utilissimo. Quanti sanno a quale temperatura impostare i termosifoni per evitare che i costi a fine mese lievitino più che mai?

Impostare la temperatura corretta dei termosifoni per risparmiare in bolletta: qual è quella giusta

Impostare alla giusta maniera la temperatura del termostato in casa e della caldaia, può permetterci non solo di riscaldare gli ambienti domestici in modo che non ledano alla nostra salute, ma anche di ottenere un generoso risparmio sulla prossima bolletta. Sappiamo quanti i costi dell’energia siano vertiginosamente aumentati, e questo ci ha spinto a dover fare delle rinunce. In inverno però, rinunciare ai riscaldamenti in casa è impossibile.

Ecco perché ritorna utile mettere in pratica qualche valido suggerimento degli esperti, i quali ci consigliano la temperatura ideale da impostare per riscaldare tutte le stanze di casa senza spendere tutti i nostri risparmi: abbassare la temperatura di almeno un grado può fare la differenza.