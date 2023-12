Mobile Tv di tendenza? Lo puoi fare da solo a prezzo quasi nullo con questo tutorial. Tutti te lo invidieranno

Puoi creare un mobile Tv di tendenza da solo ad un prezzo molto basso: segui questi tutorial e dai un nuovo tono alla casa.

Non sempre ricorrere ai negozi di arredo può essere la soluzione ideale, soprattutto viste le difficoltà economiche presenti in questo periodo. A tal proposito può diventare interessante realizzare dei mobili autonomamente andando solo ad acquistare il materiale di riferimento e gli strumenti utili alla realizzazione del prodotto.

Contornare la propria Tv di un mobile che la valorizza è l’obiettivo di tantissime persone. I mobili Tv attualmente presentano dei prezzi non affatto semplici da sostenere, soprattutto perché gli schermi sono sempre più grandi andando così a richiedere un mobile di dimensioni non propriamente minime.

Se si ha l’intenzione di portare in casa un nuovo mobile Tv si può far riferimento ad una guida semplicissima da eseguire autonomamente. Questo tutorial è stato illustrato con un video su TikTok da Chiara Pacini tramite la sua pagina presente sul social. Andiamo a questo punto a scoprire come realizzare un mobile Tv fai da te a pochi euro.

Tutorial su come realizzare un mobile Tv fai da te: i passaggi da seguire

Costruire da soli dei mobili permette di dare alla casa un tono decisamente diverso dalle altre. Una novità che non tutti possono permettersi facendo così generare la curiosità su dove sia stato trovato quel mobile. Per poter realizzare un mobile Tv dai tratti eleganti e moderni bisogna partire dal materiale da recuperare: una tavola di abete dal falegname di fiducia dal costo di circa 90 euro e un impregnante color noce Obi dal prezzo di 13 euro.

Recuperati i due elementi per la costruzione del mobile Tv fai da te si può passare a dare vita alla propria idea. Qui bisogna stendere la tavola su un supporto fisso e saldo così da poter passare l’impregnante color noce senza particolari difficoltà. Si ricordi che per avere un risultato degno di nota è necessario eseguire 2 passate.

Dopo aver svolto le 2 passate, è fondamentale lasciare asciugare l’impregnante sulla tavola in modo da non invalidare il processo eseguito. Alla fine si potrà posizionare la tavola sotto la Tv di riferimento così da concludere l’attività portando il nuovo mobile Tv nella propria stanza. Una procedura semplicissima da utilizzare ma che riuscirà a colpire significativamente sia noi padroni di casa che gli eventuali ospiti.