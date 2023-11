La tua casa sempre a ‘portata di mano’: con questa app puoi controllare tutto dallo smartphone

Se voi controllare casa tua dallo smartphone puoi farlo tramite questa applicazione: ti permette di avere a portata di mano tutto. Ecco come si chiama.

Oggi avere una casa tech è sempre più diffuso e molte persone decidono di poter controllare tutte le accensioni e i consumi con il proprio smartphone. Basta infatti veramente poco perché con una semplice applicazione si può controllare tutto. È stata recentemente presentata un’app che risolve tutto e così avrai la tua casa a portata di mano sempre.

A presentarla è Haier all’Ifa di Berlino. Si tratta di una nuova interfaccia che permette di controllare tutta la propria ottimizzazione. In questo modo si vanno anche ad ottimizzare i consumi. Un’app che consente di rendere smart la propria casa utilizzando così anche l’intelligenza artificiale puntando alla sostenibilità. Se vuoi sapere come si chiama continua qui di seguito.

Applicazione per controllare la tua casa: eviterai i consumi

L’applicazione in questione è hOn di Haier ed è compatibile con diversi prodotti a marchio Hoover, Haier e Candy. Quest’app consente agli utenti di avere a disposizione un’interfaccia dei propri dispostivi collegati all’energia elettrica. In questo modo controllando tutto si potrà contribuire ad un efficientamento energetico e quindi di conseguenza ad un minor consumo.

Questa applicazione si connette ad ogni elettrodomestico che c’è in casa e permette di godere di molteplici benefici. La tua casa così riceverà tutti i potenziamenti della domotica. Dovrai però assicurarti che gli elettrodomestici in tuo possesso possano collegarsi a quest’applicazione per poter avere il totale controllo.

Proprio per questo motivo l’azienda nel momento del lancio dell’applicazione ha deciso di lanciare anche una nuova serie di elettrodomestici di nuova generazione, completamente compatibili con l’app. Questi si connettono perfettamente alla nuova applicazione lanciata. Tra i nuovi elettrometrici si trovano lavatrici ed asciugatrici con classe A a -40%. Ma anche forni, frigoriferi, piani cottura ed altro.

Il focus principale di questa applicazione è evitare gli sprechi. Infatti quando si è fuori casa si può controllare tutto ed eventuali consumi che sono superflui. Da una semplice luce dimenticata accesa ad altro ancora. Il punto principale dell’azienda è lo smart energy management.

Quindi tutti gli elettrodomestici saranno connessi, e devono avere la capacità di farlo, con sistemi di climatizzazione e di ricarica elettrica. L’obiettivo è migliorare la vita domestica diminuendo contemporaneamente l’impatto ambientale del nostro stile di vita sull’ambiente.