Ami i giochi di simulazione? 10 titoli che non possono assolutamente mancare nella tua collezione

I giochi di simulazioni spaziano in ogni ambito del reale e se vuoi provare i più strani eccone dieci che potrebbero farti cambiare lavoro.

I giochi di simulazione sono tutti quei titoli per cui il team di sviluppo prende qualcosa della realtà e lo trasforma in una attività videoludica. A farla da padrone in questo campo sono le simulazioni sportive come per esempio FIFA o quello che una volta chiamavamo PES ma in realtà le simulazioni possono essere, e questa lista te lo dimostra, ispirate a quasi qualunque cosa esista sul pianeta.

Basta ricordare Microsoft Flight Simulator oppure The Sims. Ma questi sono titoli molto conosciuti e molto blasonati mentre quelli che vogliamo mostrarti in questa lista sono giochi per PC di simulazione assolutamente di nicchia che ti permetteranno di metterti alla prova negli ambiti della vita più disparati. Dai cani da slitta al meccanico dai contadini agli acquari passando per chi ristruttura case. Sei pronto a cambiare lavoro?

10 giochi di simulazione per PC che devi assolutamente provare

I giochi di simulazione prendono di solito l’aspetto di ambienti molto realistici in cui avvengono cose molto realistiche. È per esempio il caso di PC Building Simulator che ti permette di costruire un tuo PC utilizzando via via pezzi sempre più costosi. E parlando sempre di PC c’è anche Tech Support: Error Unknown, un gioco di simulazione per toccare con mano quello che significa essere un esperto IT contattato da utenti tecnologicamente analfabeti.

Abbandonando il mondo di chi lavora seduto dietro a un computer ti segnaliamo Pizza Simulator, che ti mette in mano la pizzeria di famiglia, NIMBY Rails, che invece ti rende padrone assoluto delle linee della metropolitana di una città immaginaria e House Flipper in cui potrai metterti alla prova per restaurare vecchie case.

Ma se Pizza Simulator e NIMBY Rails parlano alla parte più creativa, House Flipper è invece votato al realismo al punto tale che dovrai ripulire tutto, cambiare le lampadine e controllare che tutte le prese funzionino prima di poter incassare il tuo bell’assegno. Per chi ama gli animali c’è Fishkeeper, la simulazione di acquario per chi non è in grado di prenderne uno vero.

L’aspetto più carino di Fishkeeper è che arriva completo di un piccolo sottomarino che consente di esplorare l’acquario in prima persona. Intramontabili sono poi quei giochi di simulazione con i mezzi di trasporto. Abbiamo già nominato Microsoft Flight Simulator ma che cosa dire di Euro Truck Simulator, di Farming Simulator o ancora di Dog Sled Saga.

Euro Truck si muove nell’ambito dei grandi trasporti su gomme, Farming Simulator ti mette in mano un trattore con tutti gli annessi e connessi mentre Dog Sled Saga è esattamente quello che sembra: c’è una montagna da qualche parte in cui addestrare e far sopravvivere la propria muta di cani da slitta. Da ultimo, per chi apprezza il mondo cittadino non può mancare Cities Skylines: un gioco di simulazione in cui passare da un piccolo centro insulso ad una grande metropoli, e che con le varie espansioni può ospitare grandi e iconiche costruzioni di tutto il mondo.