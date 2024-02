Palworld ha già i suoi cloni mobile: fate attenzione, si tratta di app truffa

Attenzione a queste applicazioni: copiano Palworld in tutto e per tutto, ma sono solo delle app truffa che ti rubano i dati.

Nelle ultime settimane il prodotto videoludico più chiacchierato e più giocato dalle persone è sicuramente Palworld, il titolo di sopravvivenza sviluppato dall’azienda giapponese Pocket Pair che sta facendo parlare di sé in ogni ambito e in ogni discussione. È chiaro che quando un videogioco diventa così famoso può succedere che qualche malintenzionato se ne approfitti per utilizzarlo a suo vantaggio e addirittura truffare le persone ignare di quanto sta succedendo o inesperte dei videogiochi.

Molto spesso, infatti, accade che quando un gioco diventa molto famoso e fa parlare di sé c’è sempre il rischio che questa ondata venga utilizzata anche in maniera illecita da parte di alcune persone che hanno solo il desiderio di truffare le persone: si sta parlando di persone che utilizzano il nome di Palworld per sfruttare la sua fama e indurre gli utenti malcapitati a scaricare sui propri dispositivi delle app fasulle che in realtà possono essere anche dannose e rubare dati.

App truffa che rubano i dati: usano il nome di Palworld

Palworld è un videogioco che è diventato molto famoso nell’ultimo periodo e dunque tantissime persone, magari anche più giovani, hanno il desiderio di giocarlo a tutti i costi: il titolo è però stato pubblicato solamente su PC e su Xbox e dunque chi non possiede queste piattaforme prova a cercarlo altrove e la maniera più semplice è sempre quella di cercarlo sullo store del proprio smartphone.

È proprio di questo che i truffatori se ne approfittano per creare delle app cloni di Palworld che però non contengono il gioco, ma solo un mezzo attraverso il quale rubare i dati degli utenti e truffarli.

Se si cerca la parola chiave “Palworld” sul Google Play Store o sull’App Store appaiono una serie di applicazioni che solo apparentemente sembrano il gioco originale di Pocket Pair, ma in realtà non lo sono affatto: come detto anche prima si tratta solamente di applicazioni create all’unico scopo di ingannare gli utenti desiderosi di giocare il famoso titolo e rubargli i dati sensibili dallo smartphone mediante malware e simili.

In merito a quanto detto Pocket Pair ha anche rilasciato un comunicato ufficiale nel quale avvisa che non esiste nessuna versione mobile del gioco al momento invitando gli utenti a non scaricarle per evitare che possano sottrarre dati al dispositivo in maniera illecita.

L’azienda, inoltre, si è prodigata subito ad avvisare sia Google che Apple della presenza di questi cloni per farli rimuovere quanto prima dagli store dei loro dispositivi.