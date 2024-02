Regali di San Valentino, quest’app ti servirà: ti fa scoprire la misura del suo anello

San Valentino sta arrivando. Ma come non sei ancora pronto? Scarica quest’app e salva la tua relazione con un click.

Il giorno più rosa dell’anno sta per arrivare: quello in cui si coglie l’occasione per celebrare il proprio amore, quello che ci si ritaglia per cene romantiche, passeggiate sotto le stelle, mazzi di rose e dichiarazioni accorate. Quello in cui gli imbranati, i dimenticoni e i ritardatari rischiando di far saltare per aria la relazione soltanto perché non ricordano una cosa fondamentale: che taglia di anello porta il proprio partner. Può sembrare qualcosa di banale, ma quando si sta cercando un anello da regalare per San Valentino, diventa un dato fondamentale da sapere.

Chiedere non è proprio una grande mossa. Innanzitutto rovineresti la sorpresa e in secondo luogo dimostreresti di non sapere – o peggio di non ricordarti – questo particolare sul tuo partner. Ecco che il litigio è dietro l’angolo e non vorresti di certo metterti ad urlare proprio il giorno in cui si celebra l’amore, vero? Allora corri a scaricare questa applicazione che ti salverà la vita e ti aiuterà ad organizzare la sorpresa perfetta per chi ami.

L’app che salverà San Valentino e anche la tua relazione: scopri subito la misura del suo anello

Non regali mai un anello perché non conosci la misura delle dita del tuo partner? Non hai davvero più scuse dopo che avrai scoperto quest’applicazione. Ti permette di conoscere la misura di anello che il tuo partner porta in modo che tu possa presentarti a San Valentino con un bell’anello, magari quello che aspetta da tanto tempo. Perché no? Magari proprio quello di fidanzamento.

Ma immagina di presentarti con l’anello di fidanzamento della misura sbagliata! Proprio non si può rischiare. Allora scarica questa applicazione, Ring Sizer, e “ruba” un anello del tuo partner senza che se ne accorga. Posiziona l’anello sul misuratore che l’app ti offre e scoprirai in un secondo la sua misura.

Ora non ti resta che andare in gioielleria e comprarne uno della stessa misura! Il gioco è fatto. Ricordati di eliminare subito l’app perché il tuo partner non ti sgami e non scopra che, in realtà, non ti ricordavi nulla. La tecnologia a volte è dalla nostra parte!