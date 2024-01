TikTok, fai molta attenzione: usa questa impostazione fondamentale per tutelarti

Su TikTok bisogna prestare molta attenzione alla privacy: attiva immediatamente questa impostazione per tutelarti, è fondamentale.

La privacy sta diventando un argomento sempre più da considerare ogni volta che si naviga in rete. Nel discorso entrano anche le piattaforme, come TikTok, che sembrano sicurissime ma senza l’attivazione di alcune impostazioni il discorso cambia.

Il mondo dei social ha di recente visto l’ingresso in scena della piattaforma TikTok, che ha portato subito tanti utenti ad iscriversi. L’esperienza sull’app è molto semplice ma deve essere resa sicura per evitare che i propri dati finiscano in mano agli hacker.

Come altri social, anche TikTok concede l’opportunità agli utenti di impostare un profilo privato. Questa opzione è molto apprezzata da chi desidera migliorare la propria sicurezza, ma non tutti sanno come attivare questa fondamentale impostazione. Il procedimento da seguire è semplicissimo: vediamo cosa fare.

Impostare il profilo privato su TikTok: la procedura da seguire

Impostare il proprio account TikTok come privato permette di aumentare considerevolmente la privacy. Al tempo stesso questa azione comporta delle conseguenze per gli utenti che vogliono vedere i contenuti pubblicati. Questi infatti potranno vedere la vostra attività solo dopo aver ricevuto l’approvazione, in modo da filtrare la propria esperienza nell’app.

Partiamo subito con il dire che è possibile impostare il profilo TikTok privato sia su Android che su iOS, tramite una semplicissima procedura da eseguire:

Aprire l’app TikTok;

Cliccare sull’icona dell’omino dalla barra di navigazione in basso, così da accedere alla pagina del proprio profilo;

Premere sull’icona con i tre puntini nell’angolo in alto a destra e selezionare dal menu la voce “ Privacy “;

“; Individuare la voce “ Account privato ” e attivare l’impostazione;

” e attivare l’impostazione; Salvare le modifiche per confermare la procedura.

Oltre a questa impostazione, su TikTok si ha la possibilità di impedire che l’account venga consigliato agli altri utenti. Anche in questo caso bisogna dirigersi nella sezione “Privacy“, seguendo i passaggi descritti in precedenza, e attivare la voce “Suggerisci il tuo account agli altri“.

Se invece utilizzate la piattaforma da computer bisogna sapere che, almeno per il momento, non è possibile impostare il profilo privato. La procedura è disponibile solo per i dispositivi mobili e, in generale, sono escluse dal portale web tutte le possibili modifiche inerenti alla privacy del proprio account. Insomma, per impostare il privato al proprio profilo è necessario disporre di uno smartphone o un tablet e seguire la procedura riportata in precedenza.