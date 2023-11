Whatsapp, annunciata una novità clamorosa: d’ora in poi lo potranno fare tutti

Una incredibile ed importantissima novità per gli utenti WhatsApp: ecco cosa potranno fare tutti da ora in poi.

WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica istantanea, non smette di stupire i tantissimi utilizzatori, grazie alle numerose novità e agli svariati cambiamenti che intervengono e che cambiano l’esperienza d’uso. Al riguardo, c’è una novità molto importante che di certo sarà accolta con piacere dagli utenti dell’app, visto che si aprono le porte, per tutti, per una funzione di grande interesse.

Come sarà già ben noto ai più attenti, il costante lavoro del team di sviluppo si traduce negli aggiornamenti e nelle nuove funzioni in arrivo che impreziosiscono l’app, o nell’ulteriore miglioramento di aspetti e funzionalità già disponibili.

In questo caso la piattaforma dimostra di compiere degli step in avanti per quanto concerne la funzione dei canali WhatsApp, lanciata nel mese di giugno e giunta, in Italia, lo scorso settembre. Anzitutto, come annunciato dal CEO di Meta Mark Zuckerberg, i numeri cui quest’ultimo ha fatto cenno, spiegano chiaramente il successo riscontrato dai Canali, ma non si tratta del solo aspetto da approfondire.

WhatsApp, importante novità che si lega alla funzione dei Canali: cosa cambia per gli utenti

Una importante novità dunque ha a che fare con WhatsApp e con i Canali i quali, come spiegato dallo stesso Zuckerberg, hanno raggiunto un rilevante traguardo, ovvero quota cinquecento milioni di utenti attivi al mese. Un risultato davvero incredibile a dimostrazione della popolarità e del successo della funzione innovativa. Oltre però a tale aspetto, vi è un altro elemento a cui prestare attenzione.

Sin da subito infatti, la funzione della creazione dei Canali dell’app ‘verde’ è disponibile a tutti. Si tratta di quelli che appaiono all’interno della scheda Aggiornamenti. In buona sostanza, per ogni utente vi sarà quindi modo, ora, di poter creare un Canale, e contestualmente fare richiesta ai follower per seguirlo. La funzione è disponibile anche in Italia, e per avervi accesso occorre dotarsi della più recente versione dell’app da poter scaricare dal Google Play Store.

Ma come si crea un Canale su WhatsApp? I passaggi al riguardo sono davvero semplici, e anzitutto occorre recarsi in Aggiornamenti, e fare tap sull’icona “+“, che si trova accanto alla scritta Canali. Si noterà la comparsa, in aggiunta a “trova Canali“, anche di “Crea canale“. Pochi e rapidi passaggi, quindi, per usufruire di una funzione amatissima, come ben confermato dai numeri sopraindicati.