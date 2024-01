WhatsApp, svolta importantissima: risolto un problema ‘storico’ (finalmente)

Occhio a queste possibilità a disposizione su WhatsApp per risolvere un problema che riguarda tanti: tutti i dettagli

WhatsApp è una delle piattaforme di messaggistica istantanea più utilizzate, note e popolari a livello mondiale, e i vari aspetti, gli strumenti e le possibilità rese disponibili dall’applicazione destano sempre un forte interesse tra gli utenti. Proprio in virtù infatti del successo e del gran numero di utilizzatori che quotidianamente accede e si serve dell’applicazione nell’ambito della comunicazione, spunti ed approfondimenti importanti da conoscere non mancano mai.

È una delle app più utilizzate giornalmente, WhatsApp, usata per scambiare messaggi con amici, colleghi e parenti, per chiamate e videochiamante e per tutte le feature disponibili. Tramite l’app poi si inviano anche contenuti multimediali come foto e video e, in generale, l’uso che si fa dell’app è davvero rilevante. Tutto ciò finisce per tradursi in parecchio spazio che WhatsApp occupa sul telefono e, più nel dettaglio, nella galleria, per l’appunto piena di immagini, gif, meme e così via.

In tanti quindi si chiedono come fare a gestire al meglio l’aspetto dello spazio d’archiviazione, evitando di ritrovarsi con svariati contenuti, in alcuni casi anche fuori controllo, in riferimento ad esempio a quelli che vengono inviati dai vari contatti all’interno dei gruppi. Ecco che, proprio in tal senso, c’è un trucchetto pratico da approfondire che potrà tornare particolarmente utile per non riempire subito ed eccessivamente il proprio device.

WhatsApp, il trucco per risolvere il problema dello spazio d’archiviazione: ecco come si fa

Utilissima e centrale nelle attività quotidiane, a WhatsApp finisce per legarsi la problematica dello spazio d’archiviazione. Tra i trucchi per far fronte al problema ve ne è uno logico, ovvero evitare di riempire lo spazio sul device non salvando in modo automatico ogni file multimediale che si riceve.

Per riuscirci, portando a termine una facilissima operazione, è possibile utilizzare una risorsa resa disponibile dell’app. Nel dettaglio, bisogna recarsi all’interno della chat di interesse e toccare il nome della stessa. A questo punto, con la pagina delle informazioni chat aperta, si noterà l’opzione “visibilità sui media”. Dopo averla selezionata, bisognerà indicare “no”, così da evitare che vengano salvati i file multimediali di tale chat nella galleria.

È possibile anche evitare che vegano salvati i file multimediali da ogni chat individuale e di gruppo, e per riuscirci occorre recarsi nelle Impostazioni e poi Chat, e infine Disattiva Visibilità dei Media. Inoltre, si può usare anche un altro strumento che permette di evitare il download automatico dei media sul dispositivo, limitando i dati sotto determinate condizioni di rete. Bisogna andare nelle Impostazioni dell’app e poi Archiviazione e Dati, infine su Download automatico media, scegliendo l’opzione che si preferisce in base alle proprie esigenze.